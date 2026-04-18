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股市高興得太早？荷莫茲海峽重啟生變 中東供油恢復正常有更大挑戰

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
伊朗17日據傳宣布「完全開放」荷莫茲海峽通行，激勵美股再創新高。但不到一天，伊朗軍方18日又以港口仍遭美軍封鎖為由，重新封鎖海峽。路透
伊朗17日據傳宣布「完全開放」荷莫茲海峽通行，激勵美股再創新高。但不到一天，伊朗軍方18日又以港口仍遭美軍封鎖為由，重新封鎖海峽。路透

伊朗17日據傳宣布「完全開放」荷莫茲海峽通行，激勵美股標普500、那斯達克、費城半導體指數再創新高。但不到一天，伊朗軍方以港口仍遭美軍封鎖為由，重新封鎖海峽。股市是否高興得太早了？何時才能確定這條油氣運輸要道能完全暢行無阻？

根據伊朗軍方18日說法，荷莫茲海峽全面開放的先決條件，是「美國同意完全確保（進出伊朗的）船隻自由通行」。伊朗外交部長阿拉奇17日表示，在以色列黎巴嫩協議的十天停火期間，將「完全開放」商船通行荷莫茲海峽；但美國總統川普表示，會繼續封鎖伊朗港口，直到美伊達成和平協議為止。

三大因素有待釐清

金融服務平台Marex分析師梅爾指出，挪威船東協會（NSA）曾指出，必須先釐清下列三個因素，才能評估荷莫茲海峽是不是真能恢復通行，包括：是否還有水雷、伊朗開出什麼條件，以及這些條件能否落實。

梅爾說，若海峽靠伊朗那端的水雷仍是隱患，保險公司不願承保，即使伊朗開放通行，油輪也可能裹足不前。整體而言，他說：「不是只宣布海峽開放那麼簡單，還有許多後勤問題尚待考量。」

因此，油價會不會啟動下一波跌勢，一大觀察重點在於：多少艘油輪真的安全穿越荷莫茲海峽。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗也表示，伊朗軍方恢復對荷莫茲海峽的「嚴格控制」，凸顯中東戰爭循序漸進降溫仍面臨諸多挑戰。

油輪船東態度是關鍵

伊爾艾朗說，荷莫茲海峽若是重啟，固然是讓全球經濟鬆一口氣的好消息；但問題是能重啟多久？這有賴參戰三方（美國、以色列和伊朗）持續採取行動強化互信。

另一關鍵是船東的反應。儘管當務之急是把目前困在當地的船隻儘快駛離，但真正的考驗在於：這些船東願意再派出多少貨船進入波斯灣地區？

換言之，不僅荷莫茲海峽完全開放仍有變數，更大的挑戰是要讓油輪安全無虞重返該區，那是恢復全球能源流動、讓中東石油與天然氣生產全面恢復正常的必要條件。

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