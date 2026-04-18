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超級帶財！輝達一出手 捧出新億萬富豪「股價一周狂翻逾三倍」

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超級帶財！輝達一出手 捧出新億萬富豪「股價狂翻逾三倍」

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
2023年，加拿大時任總理杜魯多（圖右）造訪Xanadu，與創辦人韋德布魯克（Christian Weedbrook，圖左）會面。圖／路透
2023年，加拿大時任總理杜魯多（圖右）造訪Xanadu，與創辦人韋德布魯克（Christian Weedbrook，圖左）會面。圖／路透

輝達NVIDIA）14日發布全球第一個開源的量子AI模型，旨在協助量子運算研究，激勵量子運算類股大漲。多倫多量子運算新創公司Xanadu股價一周內翻逾三倍，創辦人一躍成為億萬富豪。

彭博報價顯示，Xanadu股價17日一度達到31.41美元，與10日收盤相比，漲幅高達251%。根據3月26日申報文件，Xanadu創辦人韋德布魯克（Christian Weedbrook）持有該公司15.6%股份，若以17日股價計算，相當於15億美元。

受益於這波漲勢的贏家，還有安大略省的市政府員工退休金基金、創投公司Bessemer Venture Partners和Georgian Partners等其他早期投資者。Xanadu今年3月上市以來，截至上周止，股價多數徘徊在10美元以下。

Xanadu試圖在2030年前打造首批量子資料中心之一，採用透過光纖連線傳輸光子（即光）的量子電腦。量子電腦有望遠比傳統電腦強大，因其可利用宇宙的基本粒子，在同時間進行大量運算。

Xanadu去年營收為460萬美元，預料近期內不會有任何獲利。該公司去年用於研發的支出高達5,520萬美元。

Wedbush分析師Antoine Legault表示，量子運算類股先前處於超賣狀態，任何正面消息或技術突破，都有可能扭轉市場情緒。他也說，量子運算類股歷來波動都極為劇烈。

Legault說，若市場對輝達新AI模型的熱情，轉變成企業如何將其轉化為獲利的疑慮，部分漲幅可能回吐。他說，「這些工具是否能為量子運算業者帶來實質助益，並加速商業化進程，仍有待觀察」。

輝達 NVIDIA

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