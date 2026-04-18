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領先業界 這家輝達供應商開發出可辨別色彩的光達技術

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
中國大陸禾賽科技開發出一種用於自動駕駛的光學雷達技術，具備辨識色彩的能力。路透
中國大陸禾賽科技開發出一種用於自動駕駛的光學雷達技術，具備辨識色彩的能力。路透

中國大陸禾賽科技17日宣布，已開發出一種用於自動駕駛的光學雷達（LiDAR）技術，具備辨識色彩的能力，使其更精準，也因而更安全。

路透報導，禾賽科技共同創辦人孫愷表示，這款新的EXT光學雷達採用自研的Picasso晶片，是業界首度在單一裝置整合空間和色彩偵測功能，預計今年稍晚開始量產，並在2027年率先應用於旗艦車款。

孫愷說，光學雷達具備龐大成長潛力，該技術利用光學判斷周遭物體位置，加上色彩辨識能力後，就能區分紅燈與綠燈。

禾賽執行長李一帆指出，這項突破符合中國汽車產業在今年由削價競爭轉向價值導向創新的趨勢。他說，「若業界僅聚焦於價格，資源將過度投入於削減成本，反而犧牲能創造更高價值解方的機會」。

根據蓋世汽車研究院，禾賽科技是理想汽車、小米、比亞迪等中國電動車（EV）製造龍頭的光學雷達供應商，去年在該國市占達40%以上。在中國以外，禾賽則是輝達NVIDIA）先進駕駛輔助系統的主要光學雷達供應商，該系統將用於賓士（Mercedes-Benz）在內車廠旗下車款。

不過，根據中國汽車工業協會（CAAM），截至2025年，全球僅3%車輛使用光學雷達，且並非所有車廠都認為它是必要配備。其中，特斯拉偏好僅以攝影機為基礎的系統；小鵬汽車去年也說，新車款將移除光學雷達，改採人工智慧（AI）驅動的技術。

NVIDIA 輝達

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