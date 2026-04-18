亞伯上任百日 波克夏更講求績效管理 嚴苛檢視旗下事業和投資

波克夏（Berkshire Hathawy）執行長亞伯（Greg Abel）今年1月從「股神」巴菲特手中接棒剛滿100天，據說他比巴菲特更親力親為，且以全新而嚴苛的眼光來檢視波克夏旗下各事業和投資組合。

這段時間，他提拔了多位在他擔任波克夏集團旗下事業負責人期間和他密切合作的左右手；他拿的年薪高過巴菲特，同時承諾將大部分薪資用於購買自家公司股票；此外，他重啟了 2024 年以來便停擺的庫藏股計畫。他也擴大波克夏投資日本的興趣，入股保險業者東京海上控股。

華爾街日報引述知情人士報導，亞伯出清了跳槽至摩根大通的庫姆斯（Todd Combs）所管理的持股。知情人士指出，亞伯預料不會再專業經理人來協助管理投資組合。

波克夏的股票投資組合，原本由庫姆斯和威席勒（Ted Weschler）管理其中10%，由此看來已掌握亞伯這部分的決策權。

華爾街日報引述知情人士報導，對於未達到他預期的公司、持股甚至高階主管，亞伯預料不會手軟。

亞伯受訪時說：「回顧我上任頭一個百日，對營運卓越的要求並未減少。」

據知情人士透露，亞伯和巴菲特的差別在於：亞伯並不迴避衝突。巴菲特曾坦言，即便有經理人的表現未達標，他仍會讓他留任，因為他偏好避開管理工作中令人不悅的一面。相較之下，亞伯並不畏懼採取必要手段來改善業務，也不惜開除員工。

亞伯受訪提到巴菲特和他長期的商業夥伴、已故的蒙格（Charlie Munger）說：「華倫、查理和我，在風格上確實有些不同，在處理事情的方式上顯然也是如此。」亞伯說：「我們的核心價值觀，仍將是我們建立公司的基石。」

亞伯過去一年先了解波克夏的保險事業，並由波克夏保險事業副董事長詹恩（Ajit Jain）陪同走訪各事業。詹恩預料將繼續領導波克夏的保險事業。巴菲特在一次受訪時曾說：「他大概會一直待在公司。」

華爾街日報報導，亞伯也強調要花時間和各子公司負責人溝通，尤其是旗下鐵路事業BNSF，以及他曾擔任多年執行長的波克夏能源（Berkshire Hathaway Energy）。

亞伯也強調波克夏最偏好的持股期限是「永遠」，但若某個事業體未達他的預期，賣掉公司也並非不可能。波克夏幾乎不會賣全資子公司，僅在 2020 年出脫報紙事業，並於 1985 年關閉紡織事業。