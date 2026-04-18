快訊

老公結紮後竟懷孕！她夢見媽祖送子還揭性別 結局曝光網全看傻

「優質植物蛋白」吃錯加速老化？醫揭豆腐變雷的食用方法

影／校園剪樹竟鋸枝幹趕鳥！雛鳥受驚炸毛影片曝光…網炸鍋

聽新聞
0:00 / 0:00

美國商務部長盧特尼克：不會讓比亞迪進入美國市場

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國商務部長盧特尼克。路透
美國商務部長盧特尼克。路透

美國商務部長盧特尼克表示，不存在大陸資本投資美國汽車產業的可能性，並稱美國不需要像比亞迪這樣的電動車企業進入本土市場。

彭博報導，當被問到是否可能由比亞迪設立合資工廠時，盧特尼克僅以一句「不會」（no）作答，引發現場笑聲。隨後他並表示，「美國不會讓比亞迪進來。」

當被追問其他大陸企業是否可能投資美國時，盧特尼克強調：「不是汽車。」

不過，川普曾對大陸在美國汽車行業投資持開放態度。今年早些時候川普在底特律表示，如果大陸汽車製造商願意在美國建廠，「我會非常歡迎」。

美國目前對中國製造的電動汽車徵收100%關稅，這已把比亞迪和小米集團等車企擋在美國市場之外。

但大陸低成本、高科技汽車正在世界其他地區快速擴張，其中包括墨西哥和加拿大。在墨西哥，僅比亞迪一家就占到該國電動車與插電式混合動力車銷量的七成。

加拿大近期則與大陸達成協議，每年將允許4.9萬輛大陸電動汽車進入市場。

福斯新聞網報導，福特汽車CEO法利（Jim Farley）13日表示，如果允許大陸汽車製造商在美國銷售汽車，將對美國製造業造成「毀滅性打擊」。他還警告，大陸汽車都配備有多個攝影機，能收集大量數據在美國道路上行駛，會帶來國家安全風險。

法利還指出，製造業是美國國家的心臟和靈魂。如果美國因為這些出口而失去製造業，那將對美國的國家造成毀滅性後果。

不過法利曾在2024年10月美國播客節目「Everything Electric Show」中表示，自己從上海空運了一輛小米SU7到芝加哥，已連續駕駛6個月。並且給出了超高評價，稱「技術超過歐洲豪華品牌」，「像大陸的蘋果，智慧體驗一流」，「根本不想還回去」。

福特 美國 大陸 比亞迪 電動汽車

延伸閱讀

戰火燒向市場！美伊戰爭衝擊全球經濟 油價飆升、企業觀望潮擴大

大陸買伊朗石油 貝森特威脅祭「次級制裁」

川普稱要與伊朗「一起挖出帶走」濃縮鈾 德黑蘭火速反嗆：不會給美國

美國計劃在菲律賓設立高科技製造特區

相關新聞

Meta傳將展開新一波大裁員 下月首波先砍8,000人

路透引述知情人士報導，Meta將於5月20 日展開今年首波大規模裁員計畫，裁撤全球約 10%人事，相當於近 8,000名員工。

荷莫茲通了！伊朗宣布完全開放通行十天 油氣價格暴跌10%

伊朗17日宣布，荷莫茲海峽對商船「完全開放」，為期十天，這顯示伊朗與美國及以色列之間的戰爭，朝「結束」邁出一大步。國際原油及歐洲天然氣價格應聲重挫逾10%，美股道瓊指數狂飆逾千點，金價也上揚；美國公債殖利率下跌，價格反向上漲。

挑戰輝達「推論運算」霸權 AI晶片新創Cerebras捲土重來申請IPO

AI晶片新創公司 Cerebras Systems 17日正式提交首次公開發行股票（IPO）申請文件。這家IC設計公司六個月前撤銷IPO計畫，如今捲土重來，募資規模可能約在20億美元。

亞伯上任百日！波克夏更講求績效管理 嚴苛檢視旗下事業和投資

波克夏（Berkshire Hathawy）執行長亞伯（Greg Abel）今年1月從「股神」巴菲特手中接棒剛滿100天，據說他比巴菲特更親力親為，且以全新而嚴苛的眼光來檢視波克夏旗下各事業和投資組合。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

美國商務部長盧特尼克：不會讓比亞迪進入美國市場

美國商務部長盧特尼克表示，不存在大陸資本投資美國汽車產業的可能性，並稱美國不需要像比亞迪這樣的電動車企業進入本土市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。