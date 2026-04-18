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伊朗開放荷莫茲海峽 激勵那指和標普500指數創新高
伊朗宣布重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），導致今天油價暴跌和美股大漲，那斯達克指數和標準普爾500指數再寫歷史新高紀錄。
道瓊工業指數終場上漲868.71點，或1.79%，收在49447.43點。
標準普爾500指數上漲84.78點，或1.20%，收在7126.06點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲365.78點，或1.52%，收在24468.48點。
費城半導體指數上漲226.537點，或2.43%，收在9555.883點。
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