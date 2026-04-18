荷莫茲通了！伊朗宣布完全開放通行十天 油氣價格暴跌10%

伊朗17日宣布，荷莫茲海峽對商船「完全開放」，為期十天，這顯示伊朗與美國及以色列之間的戰爭，朝「結束」邁出一大步。國際原油及歐洲天然氣價格應聲重挫逾10%，美股道瓊指數狂飆逾千點，金價也上揚；美國公債殖利率下跌，價格反向上漲。

布蘭特原油6月期貨一度大跌11.68美元或11.75%，報每桶87.71美元；西德州一度下跌11.69美元或12.35%，報83美元，之後跌幅仍維持10%以上。歐洲天然氣基準價格最低大跌9.8%，報每千度電當量38歐元。10年期美國公債殖利率一度大幅下降7點，至4.25%。黃金現貨一度漲逾2%，報每英兩4,889.36美元。

荷莫茲海峽最新發展

伊朗外交部長阿拉奇在X上貼文指出，「與黎巴嫩停火一致，在停火剩餘期間荷莫茲對所有商船完全開放」，船隻可以在伊朗當局「已經宣布的協商路徑上」行駛。

美國總統川普也在社群媒體上盛讚此舉，表示海峽「完全開放，且即將全面通行」。但他也說，美國仍將全面維持針對伊朗的海上封鎖，直到美伊相關協議百分之百完成為止，恐為和平前景增添變數。

川普16日宣布黎巴嫩與以色列停火十天，以緩解伊朗的緊張情勢，停火從周五（17日）下午開始；伊朗堅持以、黎停戰，是伊朗與美國敲定和平協議的先決條件。美、伊雙方17日的發言顯示，全球能源供給干擾可能正接近尾聲。

Axios新聞網並報導，美國正考慮，將伊朗遭到凍結的200億美元基金予以釋放，以換取伊朗的濃縮鈾庫存，且雙方可能在本周末進行新一回合的談判，也助長油、氣價格跌勢。

全球風險管理公司首席分析師拉斯慕森表示，「市場目前正在對這場戰爭及海峽封閉都將結束做出反應」；不過，伊朗表示只讓船隻沿伊朗海岸線航行，所以可能並不是完全開放。