聽新聞
0:00 / 0:00

巴拿馬運河塞船情況兩年來最慘 平均要等三天半

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
伊朗戰爭使荷莫茲海峽運輸實質停擺受阻， 促使巴拿馬運河的船運流量大增。（路透）
伊朗戰爭使荷莫茲海峽運輸實質停擺受阻， 促使巴拿馬運河的船運流量大增。（路透）

伊朗戰爭使荷莫茲海峽運輸實質停擺受阻，促使巴拿馬運河的船運流量大增，目前船隻要通過運河的平均等待時間約為三天半，「塞船」情況為兩年多來最嚴重，更傳出有一艘液化石油氣（LPG）運輸船為能優先通行，支付高達400萬美元「插隊費」，遠高於3月初伊朗衝突爆發初期的不到100萬美元。

荷莫茲海峽航運幾近停擺近七周，波斯灣國家的石油、天然氣、肥料與化學品運輸嚴重受阻，各國急於尋找替代供應來源，尤其是原本高度依賴波斯灣原油、天然氣與化工原料的亞洲國家，轉向美國尋求替代供應，因此得依賴巴拿馬運河，將相關貨物運往亞洲及其他市場。

彭博資訊報導，全長50英里（82公里）的巴拿馬運河，排隊情況已達到2023-2024年大乾旱以來的最嚴重程度，知情人士透露，最近有一艘LPG運輸船在通行競標機制中，同意支付400萬美元以加速通行。相較下，在伊朗衝突初期的3月初，部分船隻僅需支付不到100萬美元即可插隊。

「插隊費」不包括正常通行運河的費用，正常收費依船型與貨物不同而定，但通常也要高達數十萬美元。

海運服務公司Odin Marine Group認為，運河通行競爭預計短期內仍將維持強勁，支撐較高的溢價水準。

能源分析業者Vortexa的數據顯示，一艘懸掛新加坡國旗，中國大陸萬華化學公司控制的「Gas Virgo」貨船，從德州載運LPG於15日通過運河。針對該船是否就是400萬美元「插隊費」的支付者，萬華化學位於煙台的總部發言人拒絕評論。

Clarksons證券分析師團隊在報告中指出：「近來（巴拿馬）運河通行量增加，主要受到美國各類出口貨物流量上升帶動，導致壅塞加劇。」

巴拿馬運河管理局（PCA）則表示，LPG運輸船支付的插隊通行價格，反映的是暫時、短期的市場變化，並非官方設定費率。「拍賣價格由多項因素決定，包括客戶的緊急程度與商業優先性，以及全球供需狀況，並考量運費與燃料成本等因素」。

美國 伊朗 巴拿馬

延伸閱讀

荷莫茲海峽未全面停航 美軍封鎖首日仍有八艘船通行

伊朗戰爭恐改變亞洲能源政策思維：重創LNG信心 改買美國能源

川普暗示周末再談判 美伊戰爭對國際經濟、民生衝擊一次看

美軍全面封鎖荷莫茲海峽 為何仍有商船通過？美媒曝2關鍵原因

相關新聞

星鏈活躍用戶倍增 為母公司SpaceX今夏掛牌增色

最新報告顯示，馬斯克旗下的衛星網路事業星鏈（Starlink），上季的全球活躍用戶數與應用程式（App）下載量都比去年同期飆增一倍多，不論在美國本土或南美等新興市場，都持續吸引更多用戶，為母公司SpaceX預定今夏掛牌增色。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

巴拿馬運河塞船情況兩年來最慘 平均要等三天半

伊朗戰爭使荷莫茲海峽運輸實質停擺受阻，促使巴拿馬運河的船運流量大增，目前船隻要通過運河的平均等待時間約為三天半，「塞船」情況為兩年多來最嚴重，更傳出有一艘液化石油氣（LPG）運輸船為能優先通行，支付高達400萬美元「插隊費」，遠高於3月初伊朗衝突爆發初期的不到100萬美元。

美要在菲設高科技園區

美國16日與菲律賓簽署協議，將在呂宋島設立大型美國高科技製造園區，目標在未來能供應美國企業必需的關鍵礦物、重要電子零件等產品，以擺脫北京的控制，為美國削弱大陸在全球供應鏈主導角色的最新努力。

波灣局勢升溫 麻六甲海峽氣氛詭譎

在波斯灣的能源運輸通道荷莫茲海峽遭伊朗和美國封鎖後，麻六甲海峽的命運再度令人擔憂，因為全球約40%貿易經由這條亞洲戰略咽喉要道，包括從中東運往中國、日本及南韓等亞洲主要經濟體的石油。

Netflix董座要閃人 股價重挫

串流影音巨頭Netflix在美股16日盤後發布財報，財測未及市場預期，加上董事長兼創辦人哈斯汀（Reed Hasting）將離開這家1997年共同創立的巨擘，拖累17日早盤股價挫跌近10%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。