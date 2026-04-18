亞洲廠商搶購生質燃料

伊朗戰爭壓縮石油供應，導致原油衍生油品價格暴漲，再加上生質燃料的成本曾首度低於化石燃料，已促使亞洲燃料供應商搶購生質燃料。Argus媒體公司數據顯示，3月底歐洲生質柴油基準價格變得比傳統柴油還便宜，亞洲棕櫚油期貨報價4月初跌到低於柴油價格。

香港再生能源燃料生產商EcoCeres執行長利耶沃寧說，亞洲石油供應商日益洽詢如何取得加氫處理植物油（HVO）來替代柴油，大多尋求運往供應特別吃緊的澳洲。

利耶沃寧指出，這股需求主要反映石油大咖競相取得柴油替代品，但市場基本面也在轉變，可再生燃料價格競爭力增強，供應商也開始對不被中東綁住的燃料另眼看待。Argus生質燃料專家斯夸德林說，可再生燃料相對穩定，因為有政府政策、原料供應（如植物油）等基本面支撐。

生質燃料的經濟效益改善，也促使決策官員提高強制混合比例，要求在運輸燃料中摻入的生質燃料比例不得低於最低門檻。