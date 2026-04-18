聽新聞
0:00 / 0:00

星鏈活躍用戶倍增 為母公司SpaceX今夏掛牌增色

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
星鏈上季用戶數與應用程式下載量同步飆增，為母公司SpaceX掛牌增色。（路透）
星鏈上季用戶數與應用程式下載量同步飆增，為母公司SpaceX掛牌增色。（路透）

最新報告顯示，馬斯克旗下的衛星網路事業星鏈（Starlink），上季的全球活躍用戶數與應用程式（App）下載量都比去年同期飆增一倍多，不論在美國本土或南美等新興市場，都持續吸引更多用戶，為母公司SpaceX預定今夏掛牌增色。

據市場調查機構Apptopia 16日公布的資料，第1季星鏈App的全球下載量年增109%至280萬人次。其中，美國下載量激增223%到創紀錄的120萬人次，成長率遠高於去年第4季的47%。

星鏈第1季的每月活躍用戶數（MAU）也成長一倍多，為連續第四季成長率突破100%。其中，美國活躍用戶數年增近150%，整體活躍用戶數約占37%，顯示星鏈在毛利最高、規模最大的美國市場，持續加速拓展訂戶族群。

拉丁美洲正快速趕上，巴西活躍用戶數年比暴增逾450%，阿根廷也成長150%，兩國活躍用戶總數占比超過22%，遠高於一年前的不到5%。

Apptopia指出，星鏈在新興經濟體的積極定價策略，似乎正迅速把下載者轉化為留存用戶，暴增的採用率也暗示這些市場還在成長的起步階段。

英國是另一亮點，上季下載量躍增81%，活躍用戶數也年增超過一倍。

Apptopia研究副總裁葛蘭特（Tom Grant）指出，美國上季的下載量為歷來單季最佳，拉美的採用率也仍加速攀升，這兩個截然不同的用戶族群同時成長，在高毛利市場再度加速的同時，新市場也持續壯大，更容易為星鏈題材增色。

投資人預期，SpaceX今年稍晚掛牌時，星鏈將成為關鍵支柱，支撐目標估值上看約1.75兆美元。報告估算，星鏈去年營收約114億美元。

其他已開發市場則呈現不同景象，加拿大活躍用戶數連三季持平，仍遠低於2023年中的高峰，德國用戶數也仍不到2025年第2季高峰的50%，反映競爭壓力、或是監管摩擦，雖不致衝擊其全球發展，但凸顯在已開發市場的成長並不一致。

分析師表示，星鏈訂戶能否持續成長至為關鍵，因為公開市場投資人聚焦未來的成長機會，包括SpaceX打算打造低軌資料中心，作為事業的下個成長階段。

美國 馬斯克 Starlink

相關新聞

星鏈活躍用戶倍增 為母公司SpaceX今夏掛牌增色

最新報告顯示，馬斯克旗下的衛星網路事業星鏈（Starlink），上季的全球活躍用戶數與應用程式（App）下載量都比去年同期飆增一倍多，不論在美國本土或南美等新興市場，都持續吸引更多用戶，為母公司SpaceX預定今夏掛牌增色。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

巴拿馬運河塞船情況兩年來最慘 平均要等三天半

伊朗戰爭使荷莫茲海峽運輸實質停擺受阻，促使巴拿馬運河的船運流量大增，目前船隻要通過運河的平均等待時間約為三天半，「塞船」情況為兩年多來最嚴重，更傳出有一艘液化石油氣（LPG）運輸船為能優先通行，支付高達400萬美元「插隊費」，遠高於3月初伊朗衝突爆發初期的不到100萬美元。

美要在菲設高科技園區

美國16日與菲律賓簽署協議，將在呂宋島設立大型美國高科技製造園區，目標在未來能供應美國企業必需的關鍵礦物、重要電子零件等產品，以擺脫北京的控制，為美國削弱大陸在全球供應鏈主導角色的最新努力。

波灣局勢升溫 麻六甲海峽氣氛詭譎

在波斯灣的能源運輸通道荷莫茲海峽遭伊朗和美國封鎖後，麻六甲海峽的命運再度令人擔憂，因為全球約40%貿易經由這條亞洲戰略咽喉要道，包括從中東運往中國、日本及南韓等亞洲主要經濟體的石油。

Netflix董座要閃人 股價重挫

串流影音巨頭Netflix在美股16日盤後發布財報，財測未及市場預期，加上董事長兼創辦人哈斯汀（Reed Hasting）將離開這家1997年共同創立的巨擘，拖累17日早盤股價挫跌近10%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。