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波灣局勢升溫 麻六甲海峽氣氛詭譎

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

在波斯灣的能源運輸通道荷莫茲海峽遭伊朗和美國封鎖後，麻六甲海峽的命運再度令人擔憂，因為全球約40%貿易經由這條亞洲戰略咽喉要道，包括從中東運往中國、日本及南韓等亞洲主要經濟體的石油。

彭博資訊報導，麻六甲海峽是亞洲製造業和能源供應鏈的主要通道，每年約有8.2萬艘船隻通過。此外，麻六甲的最窄處僅2.7公里，只為荷莫茲海峽最窄處的十分之一，但長度是荷莫茲的五倍多，更容易受到干擾與中斷。

這條水道長期以來被中國領導人視為戰爭情境中的薄弱環節，在胡錦濤主政期間，一度盛行「馬六甲困局」的說法。近來隨著領土主張爭議、中國日益增強的境外軍事力量投射能力，再加上美國總統川普的政策變幻莫測，麻六甲海峽的前景更加錯綜複雜。

新加坡韓禮士基金會的國際貿易研究計畫主任葉俊瑋（音譯）說：「雖然我覺得麻六甲海峽當下沒有在立即且明顯的危險，但舉凡擔心海上咽喉要道被武器化的人，都應提前思考如何因應地緣政治的脆弱性。」

近幾周來隨著荷莫茲海峽關閉，東南亞地區也跟著侷促不安，尤其是最鄰近麻六甲海峽的新加坡、馬來西亞及印尼。新加坡強烈反對與伊朗談判荷莫茲海峽的通行費，外長維文強調任何此類安排都將為麻六甲海峽樹立危險的先例。大馬則為其與伊朗談判通行權辯護，總理安華的女兒、執政黨人民公正黨副主席努魯伊莎說，馬國選擇對話，拒絕接觸只會招致局勢升溫。

新加坡 馬來西亞 東南亞

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