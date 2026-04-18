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Netflix董座要閃人 股價重挫

經濟日報／ 編譯陳律安黃淑玲／綜合外電
Netflix財測未及市場預期。（路透）
Netflix財測未及市場預期。（路透）

串流影音巨頭Netflix在美股16日盤後發布財報，財測未及市場預期，加上董事長兼創辦人哈斯汀（Reed Hasting）將離開這家1997年共同創立的巨擘，拖累17日早盤股價挫跌近10%。

Netflix上季營收比去年同期成長16.2%，達123億美元，其中亞太地區營收大增20%，增幅居所有區域之冠；上季每股盈餘勁揚86%，達1.23美元，主要是拜退出華納兄弟探索競標戰後，收到派拉蒙天舞28億美元「分手費」所賜。

然而，本季（第2季）的財測失色，每股盈餘（EPS）預期為0.78美元，不如市場預估的0.84美元，營收展望也偏弱。Gerber Kawasaki財富與投資管理公司執行長戈伯表示，Netflix第1季的財報數字已經很棒，但市場的期待更高。

為安撫投資人，薩蘭多斯（Ted Sarandos）與彼得斯（Greg Peters）這兩位共同執行長提出三大重點策略：提供更多優質內容、導入新技術，以及提高源自會員的變現能力。他們說，由於規劃今年擴增內容支出，可能是本季獲利展望不如預期的主因之一。

薩蘭多斯表示，Netflix將在全球擴大體育內容布局，另外，本月稍晚將推出更新版行動應用體驗，包括直式的內容推薦區塊，同時準備持續投資遊戲與播客等新業務。

研究機構MoffettNathanson表示，在各大付費串流平台中，Netflix用戶每小時觀看成本最低，意味著該公司還有進一步的漲價空間。

Netflix也公告，哈斯汀將在6月董事任期屆滿後卸下職務，結束這29年來在該公司的職業生涯，轉而投入慈善事業與其他追求；此舉象徵一個時代的結束，在哈斯汀的領導下，Netflix從DVD郵寄出租公司，轉型為顛覆好萊塢的串流媒體巨擘。

LightShed Partners媒體分析師葛林斐德表示，哈斯汀將離任，已讓投資人感到不安。

關於競標華納兄弟探索的交易，Netflix說，此舉將能加速推進自身策略，但前提是價格合理。薩蘭多斯表示，「我們已驗證了自身的投資紀律，當交易成本超出為事業與股東創造的淨值後，我們願意放下情緒與自尊，退出這場交易」。薩蘭多斯也強調，哈斯汀離任與華納競購破局無關，哈斯汀其實是併購華納的重要支持者，董事會也一致支持。

美股 亞太 營收

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