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這場衝突改變能源政策思維…亞洲轉向 擴大買美油

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

伊朗戰爭開打六周多以來，中東的原油與液化天然氣（LNG）運輸中斷，可能使亞洲各國降低LNG在能源政策的比重，更重視再生能源與煤炭等多元來源，並擴大採購美國原油。  

彭博資訊報導，亞洲各地20多位高階主管、交易員和分析師認為，亞洲對LNG的信心正迅速減弱，印度和孟加拉的進口商已在重新思考，是否繼續把LNG列為未來策略核心，越南和菲律賓尋求替代方案，泰國當局正擴大推動再生能源。

馬來西亞國家石油公司（Petronas）將把油價上漲帶來的潛在意外收入，轉投資到國內天然氣田，降低對LNG進口的依賴，印尼政府正探索把更多天然氣產量留給國內的方式，縮減之前增加進口的計畫。

哥倫比亞大學全球能源政策中心研究員珂博（Anne-Sophie Corbeau）表示，「許多東南亞國家的（LNG）供應都已減少，但替代LNG又貴到無法完全填補空缺」，東南亞將「減少對未來LNG需求成長的投資」，加強聚焦再生能源，並保留煤炭。

亞洲各國也紛紛轉向採購美國原油。交易員表示，日本、南韓、新加坡及泰國等亞洲買家本月初已採購預計5月裝船的美國原油，5月至少有6,000萬桶美國墨西哥灣區的原油訂單裝船，規模與4月的三年來最高水準相當。

美國 東南亞 菲律賓

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