中東戰火影響油價盧比貶值 印度退居第6大經濟體

今日印度（India Today）今天報導，根據國際貨幣基金（IMF）最新發布的全球國內生產毛額（GDP）數據，經濟仍在快速成長的印度，因盧比貶值導致名目GDP排名下滑，目前退居世界第6大經濟體。

根據IMF的資料，美國的名目GDP約30.8兆美元（約新台幣972.01兆元），穩居全球第1大經濟體位置，中國以19.6兆美元（約新台幣618.51兆元）次之，排名第3的德國有約4.7兆美元（約新台幣148.32兆元）的GDP。

印度名目GDP約3.9兆美元（約新台幣123.07兆元）到4.2兆美元（約新台幣132.54兆元）之間，經濟規模排在美國、中國、德國、日本和英國之後，是目前世界第6大經濟體。

新德里電視台（NDTV）報導指出，印度一度在2025年時成為世界第4大經濟體，目前的情況並非印度本身的經濟真的出現衰退，而是因為盧比貶值，在換算成美元後較為不利，因此才會出現排名降低的情況。

印度的經濟依然在快速成長，IMF預測印度GDP成長率將達6.48%，在世界各主要經濟體中排名第1，因此這次在經濟規模的排名下滑，只是受匯率、統計方法等因素影響。

今日印度報導，全球GDP排名以美元計算，匯率成為左右排名的關鍵因素，在GDP不變的情況下，也會因為國家使用的主要貨幣貶值，造成排名下滑，印度此次情形就是一例。

報導指出，印度使用的貨幣盧比，過去1年大幅貶值，在兌美元匯率上，從80左右開始下跌，一度跌破95的歷史新低點。

盧比貶值的主要壓力來自於中東衝突升級，油價因此不斷推高，也讓作為全球原油計價單位的美元持續走強。

印度原油需求近9成仰賴進口，原油價格上漲會導致進口支出拉高，也會增加美元外流，讓盧比出現貶值情況。

報導指出，在中東局勢緊張，引發全球市場避險情緒，導致外資劇烈波動的情況下，也讓盧比兌美元的匯率進一步削弱。

此外，由於GDP計算基準年調整，導致印度名目GDP在帳面上有所下降，這也成為印度排名下滑的因素。