聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火影響油價盧比貶值 印度退居第6大經濟體

中央社／ 新德里17日專電
經濟仍在快速成長的印度，因盧比貶值導致名目GDP排名下滑，目前退居世界第6大經濟體。 歐新社
經濟仍在快速成長的印度，因盧比貶值導致名目GDP排名下滑，目前退居世界第6大經濟體。 歐新社

今日印度（India Today）今天報導，根據國際貨幣基金（IMF）最新發布的全球國內生產毛額（GDP）數據，經濟仍在快速成長的印度，因盧比貶值導致名目GDP排名下滑，目前退居世界第6大經濟體。

根據IMF的資料，美國的名目GDP約30.8兆美元（約新台幣972.01兆元），穩居全球第1大經濟體位置，中國以19.6兆美元（約新台幣618.51兆元）次之，排名第3的德國有約4.7兆美元（約新台幣148.32兆元）的GDP。

印度名目GDP約3.9兆美元（約新台幣123.07兆元）到4.2兆美元（約新台幣132.54兆元）之間，經濟規模排在美國、中國、德國、日本和英國之後，是目前世界第6大經濟體。

新德里電視台（NDTV）報導指出，印度一度在2025年時成為世界第4大經濟體，目前的情況並非印度本身的經濟真的出現衰退，而是因為盧比貶值，在換算成美元後較為不利，因此才會出現排名降低的情況。

印度的經濟依然在快速成長，IMF預測印度GDP成長率將達6.48%，在世界各主要經濟體中排名第1，因此這次在經濟規模的排名下滑，只是受匯率、統計方法等因素影響。

今日印度報導，全球GDP排名以美元計算，匯率成為左右排名的關鍵因素，在GDP不變的情況下，也會因為國家使用的主要貨幣貶值，造成排名下滑，印度此次情形就是一例。

報導指出，印度使用的貨幣盧比，過去1年大幅貶值，在兌美元匯率上，從80左右開始下跌，一度跌破95的歷史新低點。

盧比貶值的主要壓力來自於中東衝突升級，油價因此不斷推高，也讓作為全球原油計價單位的美元持續走強。

印度原油需求近9成仰賴進口，原油價格上漲會導致進口支出拉高，也會增加美元外流，讓盧比出現貶值情況。

報導指出，在中東局勢緊張，引發全球市場避險情緒，導致外資劇烈波動的情況下，也讓盧比兌美元的匯率進一步削弱。

此外，由於GDP計算基準年調整，導致印度名目GDP在帳面上有所下降，這也成為印度排名下滑的因素。

中東 印度 IMF 原油

延伸閱讀

IMF：美債推高全球舉債成本 示警發行規模持續擴大

經濟日報社論／全球金融變局下的金價走勢

相關新聞

美股早盤／伊朗開放荷莫茲海峽 道指漲逾800點、台積ADR勁揚2.5%

隨以色列與黎巴嫩宣布停火，伊朗宣稱荷莫茲海峽全面開放，激勵美股三大指數17日早盤全面上攻，道瓊工業指數大漲830點。

AI概念股還能買？NDR策略師：可乘勝追擊但「這類股」宜減碼

美股標普500指數16日再創歷史新高，主要得力於投資人對人工智慧（AI）獲利展望信心大振，帶動科技股為主的那斯達克綜合指數一連12個交易日收紅，期間漲幅達15.9%。AI龍頭股輝達（Nvidia）短短12個交易日飆漲20%。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

中東戰火影響油價盧比貶值 印度退居第6大經濟體

今日印度（India Today）今天報導，根據國際貨幣基金（IMF）最新發布的全球國內生產毛額（GDP）數據，經濟仍在...

因中東戰爭蒙陰影…泰國經濟遭雙重打擊 能源危機外資撤離

中東衝突推升能源價格，讓原本疲弱的泰國經濟再受打擊，外資3月大舉撤出泰國股債市，市場原先期待總理阿努廷（Anutin C...

為母公司SpaceX掛牌暖身 星鏈上季用戶數飆增、美下載量創紀錄

最新報告顯示，全球首富馬斯克旗下的衛星網路事業星鏈（Starlink），上季的全球活躍用戶數與應用程式（App）下載量都比去年同期飆增一倍多，為母公司SpaceX預定今夏掛牌增色。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。