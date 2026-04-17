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美股早盤／伊朗開放荷莫茲海峽 道指漲逾800點、台積ADR勁揚2.5%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
伊朗稱全面開放荷莫茲海峽，美股三大指數17日早盤全面上漲。法新社
伊朗稱全面開放荷莫茲海峽，美股三大指數17日早盤全面上漲。法新社

隨以色列與黎巴嫩宣布停火，伊朗宣稱荷莫茲海峽全面開放，激勵美股三大指數17日早盤全面上攻，道瓊工業指數大漲830點。

道瓊工業指數早盤跳漲1.7%、標普500指數和那斯達克綜合指數也都大漲超過1%。費城半導體指數跳漲1.2%、台積電ADR大漲2.5%。

伊朗外交部長阿拉奇17日在X發文說，配合黎巴嫩停火安排，荷莫茲海峽在停火期間，將對所有商業船舶全面開放通行；船隻須依照伊朗港口與海事組織先前公布的協調航線航行。

美國總統川普16日宣布，以色列與黎巴嫩已同意停火十天，自當日美東時間下午5時（台北時間17日凌晨5時）生效。

市場預期美國與伊朗將達成和平協議，已激勵美股近日攻上歷史新高，三大指數本周可望繳出亮眼表現。

不過，川普隨後也在自家社群平台Truth Social貼文說，仍將全面維持針對伊朗的海上封鎖，直至美方與伊朗的相關協議百分之百完成為止，此舉也為和平前景增添變數。

美國 阿拉奇 川普 ADR 美股 台積電

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