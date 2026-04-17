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美將在菲律賓建高科技製造區 削弱中國大陸供應鏈影響力

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國菲律賓近日簽署協議，將在呂宋島打造高科技產業中心，推動美國製造業發展，並讓美企可不受制於北京，取得關鍵礦產等重要原料。這是川普政府試圖削弱中國在全球供應鏈主導地位的最新行動。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）表示，這座人工智慧（AI）驅動的製造中心預計位於菲律賓向美國提供的土地，占地約1620公頃。美方可享免租金優惠，並以經濟特區形式運作。

這個園區將享有與美國大使館類似的外交豁免權，且依照美國普通法運作，為全球首見的模式。初始租約為兩年，可透過續約延長，總租期最長達99年。

這項安排以美國總統川普（Donald Trump）政府試圖讓美方掌控更多供應鏈的政策為基礎，旨在加速美國國防及其他關鍵產業的製造產能，並削弱中國對電子產業所需關鍵礦產與零組件的掌控。

這項製造中心計畫目前尚屬構想階段，哪些美企將參與、在菲律賓生產什麼產品等細節尚未定案。

海柏格指出：「全球供應鏈當前地理分布完全無法持續，如果層層檢視整個供應鏈體系，會發現幾乎完全由中國主導。」

海柏格還說，菲律賓擁有鎳、銅、鉻鐵礦和鈷等資源，未來將供當地美企使用，並出口回美國製造業。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）關鍵礦產安全計畫（Critical Minerals Security Program）主任巴斯卡蘭（Gracelin Baskaran）談到，菲律賓是全球礦產資源最豐富的國家之一，且是世界第2大鎳生產國。

然而，巴斯卡蘭也指出，這些礦產蘊藏量不代表美企就能因此獲得穩定供應，因為菲律賓主要出口原料、缺乏經過加工的礦產，難以直接投入科技供應鏈。

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