因中東戰爭蒙陰影…泰國經濟遭雙重打擊 能源危機外資撤離

中東衝突推升能源價格，讓原本疲弱的泰國經濟再受打擊，外資3月大舉撤出泰國股債市，市場原先期待總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）上任將帶來政治穩定與經濟改革，如今因能源危機而蒙上陰影。另外，工業部門、出口、觀光與房市也同步面臨壓力。

路透社16日報導，泰國高度依賴中東能源，近半數石油與天然氣來自中東。中東衝突爆發後，外資大幅撤出，3月泰國股市淨賣出額達8.23億美元，債券資金流出7.05億美元，創下2024年10月以來最大資金流出。

泰國央行已將2026年GDP成長預測下調至1.3%，且前提是中東戰爭在今年下半年結束，該預測低於去年12月所預測的1.9%。分析警告，若衝突持續、油價維持在每桶100美元以上，泰國可能陷入「停滯性通膨」，也就是物價上漲、經濟卻持續低迷。

泰國「經濟基礎報」（Thansettakij）今天報導，中東戰爭加劇泰國經濟困境，包括生產、出口、農業、旅遊和房地產等主要產業幾乎停滯，如產能下降，工廠停工，成本飆升，通貨膨脹等，導致第一季GDP成長率恐面臨僅有2%的風險。

許多私部門則已將全年的成長目標下調至1.2%至1.6%，並警告經濟恐發生停滯風險。

泰國工業聯合會（Federation of Thai Industries）主席張學善（Kriengkrai Thiennukul）今天向「經濟基礎報」指出，2026年第一季度，泰國工業部門面臨多種外部和國內壓力，尤其是美國貿易政策的不確定性。

另外，泰柬邊境衝突尚未解決，儘管雙方已停火，但貿易仍無法正常開放，且仍存在反覆爆發衝突的風險。

泰國工業聯合會表示，今年前2個月新設立的工廠僅116家，年減逾6成，但關閉的工廠增加到141家，年增近6成。企業同時面臨塑膠粒、化學品與鋁等原料短缺，價格上漲10%至30%，進一步壓縮獲利空間。

另一方面，泰國的出口、觀光與房市也同步面臨壓力。泰國商業部預估，今年出口最差可能衰退3%；旅遊局則將今年外國旅客預測下修至約3200萬人，低於原先預估的3600萬人；房地產業者則因建築成本上升5%至10%，選擇延後新建案。

此外，能源危機可能對政府推行財政計畫構成挑戰，泰國政府財政空間有限，公共債務已達GDP的66%，逼近政府自行設定的70%上限，財政部曾表示，「如有必要」將提高公共債務上限。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天引述財政部不具名人士的報導，持續的能源危機可能迫使修訂2027至2030年的中期財政計畫，因能源價格上漲正影響經濟預測。同時，政府可能面臨更高的公共債務負擔，因財政部可能需要為石油燃料公司提供1500億泰銖的貸款擔保。