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AI概念股還能買？NDR策略師：可乘勝追擊但「這類股」宜減碼

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美股標普500指數16日再創歷史新高，主要得力於投資人對人工智慧（AI）獲利展望信心大振，帶動科技股為主的那斯達克綜合指數一連12個交易日收紅，AI龍頭股輝達12個交易日飆漲20%。路透
美股標普500指數16日再創歷史新高，主要得力於投資人對人工智慧（AI）獲利展望信心大振，帶動科技股為主的那斯達克綜合指數一連12個交易日收紅，AI龍頭股輝達12個交易日飆漲20%。路透

美股標普500指數16日再創歷史新高，主要得力於投資人對人工智慧（AI）獲利展望信心大振，帶動科技股為主的那斯達克綜合指數一連12個交易日收紅，期間漲幅達15.9%。AI龍頭股輝達（Nvidia）短短12個交易日飆漲20%。

但Ned Davis Research公司（NDR）美股策略師團隊提醒投資人，「AI受惠股」包括科技硬體公司、雲端服務業者和能源供應商，不可統統混為一談。事實上，其中有些重拾市場寵兒地位，有些則暫時被嫌棄，投資人宜小心分辨。

NDR美國類股策略師安德森等人撰寫研究報告說，科技股已重獲投資人青睞，公用事業股的光環則褪色。

報告解釋，科技股已從3月30日的低谷翻揚18%，風險/報酬率卻更佳，這是因為盈餘預測穩中趨堅，估值倍數則降回長期均值。去年第4季，美國科技股盈餘超越華爾街預期的比率稱冠各類股，若本季表現續強，科技股可望發動另一波攻勢。

對照下，公用事業類股4月走勢較坎坷，僅小幅上漲。NDR說，這類股第1季躍升7.5%漲幅已可觀，加上美國公債殖利率走高，都削弱公用事業股此刻的投資吸引力。這類股目前股利收益率約比美國10年期公債殖利率低1.6個百分點，利差接近2007年來最大。

此外，NDR指出，技術模型顯示，公用事業股「4月重挫」，多項以股價為準的指標由多翻空。

NDR策略師說，AI驅動電力需求，對公用事業股仍是長期利多，只是「光憑收益，不再是讓人非投資這類股不可的理由」。換言之，在技術指標翻轉的同時，公用事業股收益題材也減弱。

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