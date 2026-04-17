快訊

台日護照品質有差？台灣夫嘆封面變形「太太的就沒事」 一票苦主點頭

評／老共一紙函文 就讓葉公好龍的賴政府當場現形

前妻淚求判死刑！狠父手段凶殘殺害親生兒 國民法庭判無期原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

為母公司SpaceX掛牌暖身 星鏈上季用戶數飆增、美下載量創紀錄

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
星鏈上季用戶數與應用程式下載量同步飆增，為母公司SpaceX掛牌增色。路透
星鏈上季用戶數與應用程式下載量同步飆增，為母公司SpaceX掛牌增色。路透

最新報告顯示，全球首富馬斯克旗下的衛星網路事業星鏈Starlink），上季的全球活躍用戶數與應用程式（App）下載量都比去年同期飆增一倍多，為母公司SpaceX預定今夏掛牌增色。

路透報導，市場調查機構Apptopia 16日表示，第1季星鏈App的全球下載量年增109%至280萬人次。其中，美國下載量激增223%到至創紀錄的120萬人次，成長率遠高於去年第4季的47%。

星鏈的第1季每月活躍用戶數（MAU）也成長一倍多，為連續第四季成長率突破100%。其中，美國活躍用戶數年增近150%，整體活躍用戶數約占37%，顯示星鏈在毛利最高、規模最大的美國市場，持續加速拓展訂戶族群。

不過，拉丁美洲正快速趕上，巴西活躍用戶數年比暴增逾450%，阿根廷也成長150%，兩國活躍用戶總數占比超過22%，遠高於一年前的不到5%。

Apptopia指出，星鏈在新興經濟體的積極定價策略，似乎正迅速把下載者轉化為留存用戶，暴增的採用率也暗示這些市場還在成長的起步階段。

英國是另一亮點，上季下載量躍增81%，活躍用戶數也年增超過一倍。

Apptopia研究副總裁葛蘭特（Tom Grant）指出，美國上季的下載量為歷來單季最佳，拉美的採用率也仍加速攀升，這兩個截然不同的用戶族群同時成長，在高毛利市場再度加速的同時，新市場也持續壯大，更容易為星鏈題材增色。

投資人預期，SpaceX今年稍晚掛牌時，星鏈將成為關鍵支柱，支撐目標估值上看約1.75兆美元。報告估算，星鏈去年營收約114億美元。

其他已開發市場則呈現不同景象，加拿大活躍用戶數連三季持平，仍遠低於2023年中的高峰，德國用戶數也仍不到2025年第2季高峰的50%，反映競爭壓力、或是監管摩擦，雖不致衝擊其全球發展，但凸顯在已開發市場的成長並不一致。

分析師表示，星鏈訂戶能否持續成長至為關鍵，因為公開市場投資人聚焦未來的成長機會，包括SpaceX打算打造低軌資料中心，作為事業的下個成長階段。

美國 馬斯克 SpaceX 星鏈 Starlink

相關新聞

為母公司SpaceX掛牌暖身 星鏈上季用戶數飆增、美下載量創紀錄

最新報告顯示，全球首富馬斯克旗下的衛星網路事業星鏈（Starlink），上季的全球活躍用戶數與應用程式（App）下載量都比去年同期飆增一倍多，為母公司SpaceX預定今夏掛牌增色。

生質燃料成本首度低於傳統柴油 引發亞洲燃料業者搶購潮

伊朗戰爭壓縮石油供應，導致原油衍生油品價格暴漲，再加上生質燃料的成本曾首度低於化石燃料，已促使亞洲燃料供應商搶購生質燃料。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

市場觀望美伊和談進展 原油價格小幅回落、亞股普遍收跌

投資人觀望美國與伊朗是否將延長停火的消息，亞洲股市今天普遍收跌，原油價格在前一日上漲後小幅回落

力抗記憶體漲價、買氣低迷 iPhone陸市場Q1出貨逆勢暴增20%

最新數據顯示，儘管記憶體晶片價格上漲推高成本導致整體手機出貨下滑，蘋果iPhone第1季在中國大陸出貨量仍暴增20%，增幅為所有主要廠商中最強。

川普暗示周末再談判 美伊戰爭對國際經濟、民生衝擊一次看

以色列與黎巴嫩達成暫時停火，且美國總統川普暗示，美伊雙方可能在週末再次會面，激勵標普500與那斯達克再創歷史新高，不過國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。