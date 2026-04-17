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生質燃料成本首度低於傳統柴油 引發亞洲燃料業者搶購潮

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
馬來西亞棕櫚樹種植區。路透
馬來西亞棕櫚樹種植區。路透

伊朗戰爭壓縮石油供應，導致原油衍生油品價格暴漲，再加上生質燃料的成本曾首度低於化石燃料，已促使亞洲燃料供應商搶購生質燃料。

Argus媒體公司數據顯示，3月底歐洲生質柴油基準價格變得比傳統柴油還便宜，亞洲棕櫚油期貨報價4月初也跌到低於柴油價格。

香港再生能源燃料生產商EcoCeres執行長利耶沃寧說，亞洲石油供應商日益洽詢如何取得加氫處理植物油（HVO）來替代柴油，大多尋求運往供應特別吃緊的澳洲

利耶沃寧指出，這股需求主要反映石油大咖競相取得柴油替代品，但市場基本面也在轉變——可再生燃料價格競爭力增強，供應商也開始對不被中東綁住的燃料另眼看待。

Argus生質燃料專家斯夸德林說，可再生燃料相對穩定，因為有政府政策、原料供應（如植物油）等基本面支撐。

生質燃料的經濟效益改善，也促使決策官員提高強制混合比例，要求在運輸燃料中摻入的生質燃料比例不得低於最低門檻。例如，世界最大棕櫚油產國印尼3月底宣布，7月起把目標從40%提高到50%；馬來西亞也打算從10%提高到15%。

許多國家對提高生質燃料強制混合比例仍採觀望態度，但利耶沃寧預期，原油衍生燃料的價格上漲，勢必會迫使決策官員考慮可再生燃料的能源安全效益。

不過，成本和生產限制仍是一大障礙。歐洲的再生柴油（HVO）基準價格目前仍是化石燃料的兩倍，即使價差已比原先約三倍縮小。

國際能源總署（IEA）預測，到2030年，生質燃料消費量將比2023年水準增加一倍多，增至每日600萬桶石油當量，但此數只占目前全球石油供應量6%左右。

馬來西亞 中東 澳洲 石油 伊朗戰爭 原油 能源

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