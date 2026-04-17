市場觀望美伊和談進展 原油價格小幅回落、亞股普遍收跌

投資人觀望美國與伊朗是否將延長停火的消息，亞洲股市今天普遍收跌，原油價格在前一日上漲後小幅回落。

法新社報導，在美國總統川普（Donald Trump）稱談判官員已接近達成協議後，市場預期2月底至今的中東戰爭有望落幕，股市先前曾歷經表現強勁且創紀錄一週。

川普昨天語氣樂觀地告訴記者，「看起來情況非常好，我們將與伊朗達成協議，而且會是一個好協議」，美伊本週末可能重啟談判。

但美伊本月稍早達成的脆弱停火協議將於下週到期，市場普遍擔心，停火協議可能破裂，並再度引發市場重挫。

與此同時，彭博（Bloomberg News）報導，部分波斯灣阿拉伯國家及歐洲國家領導人擔心，美伊達成長遠協議恐需6個月時間，呼籲交戰方應延長停火，以涵蓋這段談判期。

據報導，這些領導人希望荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）立即重啟，並私下警告若未能在下月前達成，全球恐面臨糧食危機。

亞洲股市今天普遍收跌，東京、首爾、香港、上海、雪梨、威靈頓、馬尼拉、新加坡及台北股市紛紛走低。