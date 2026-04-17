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力抗記憶體漲價、買氣低迷 iPhone陸市場Q1出貨逆勢暴增20%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
蘋果iPhone第1季在中國大陸的出貨量暴增20%，分析師認為，主因是在其他對手陸續漲價之際，蘋果手機的價值受到凸顯。路透
蘋果iPhone第1季在中國大陸的出貨量暴增20%，分析師認為，主因是在其他對手陸續漲價之際，蘋果手機的價值受到凸顯。路透

最新數據顯示，儘管記憶體晶片價格上漲推高成本導致整體手機出貨下滑，蘋果iPhone第1季在中國大陸出貨量仍暴增20%，增幅為所有主要廠商中最強。

Counterpoint Research數據顯示，全球最大智慧手機市場中國大陸1至3月的整體智慧手機出貨量下滑4%，主因是受到供應鏈中斷和晶片價格飆漲打擊。但大陸智慧手機兩大販售商華為和蘋果卻力抗此趨勢，出貨量分別成長2%和20%。

Counterpoint資深分析師林科宇（Ivan Lam）表示：「在多數對手陸續漲價之際，蘋果因其價值而脫穎而出，大陸消費者知道蘋果手機一買至少可用三年。」

林科宇指出，華為的出貨量則是受到從高階到平價產品的強勁需求提振，包括華為暢享90系列，使其第1季以20%市占率持續居冠，其次則是蘋果的19%。

為在記憶體晶片成本高漲之際維持獲利，大陸智慧手機廠商已紛紛調漲平價款價格。小米上季市占率排名下滑至第六名，出貨量銳減35%。林科宇認為原因出在高基期效應，小米去年同期出貨量受益於積極降價和政府補助。

Oppo和榮耀出貨量也分別下滑5%和3%，但Vivo增長2%，主因受到農曆春節假期的強勁銷售拉抬。

林科宇預期，大陸智慧手機市場第2季將面臨更多逆風，尤其是陸廠打算進一步漲價，「但我們預期蘋果和華為將相對表現較好，華為出貨量可能受到低階產品穩健需求帶動，因而進一步成長。」

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