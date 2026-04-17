川普暗示周末再談判 美伊戰爭對國際經濟、民生衝擊一次看

以色列與黎巴嫩達成暫時停火，且美國總統川普暗示，美伊雙方可能在週末再次會面，激勵標普500與那斯達克再創歷史新高，不過國際能源總署及國際貨幣基金仍對能源短缺危機提出警告。

●荷莫茲海峽封鎖影響原油供應 韓船舶首度通過紅海

荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）被封鎖後，韓國海洋水產部表示，裝有原油的韓國船舶17日首次通過紅海，政府並進行24小時監控以確保安全；這是在中東戰事導致原油供應不穩情況下採取的應對措施。

韓聯社報導，海洋水產部表示，一艘在沙烏地阿拉伯裝載原油的韓國船舶，已安全通過紅海。這是荷莫茲海峽封鎖後，首次透過繞行路線紅海將原油運回韓國的案例。

●中東和平預期激勵 標普那指收盤創歷史新高

受到中東衝突最壞情況已過的樂觀情緒激勵，標普500指數與以科技股為主的那斯達克指數16日微幅收高，連兩天收盤創歷史新高。

道瓊工業指數上漲115.00點或0.24%，收48578.72點；標普500指數上漲18.33點或0.26%，收7041.28點；那斯達克指數上漲86.69點或0.36%，收24102.70點。標普500與那斯達克盤中一度觸及歷史新高。

●國際能源總署：6週內歐洲航空燃油恐告罄

國際能源總署（IEA）16日警告，歐洲可能最快6週內耗盡航空燃油。歐洲各航空公司正準備迎接入旅遊旺季，燃油危機能否解除將取決於荷莫茲海峽封鎖還得持續多久。

國際能源總署在給財經新聞網CNBC的電郵裡說：「未來6週內，多個歐洲國家可能開始面臨航空燃油短缺，嚴重性取決於它們能多大程度從國際市場進口燃油，以彌補中東的缺口；而中東先前占歐洲航空燃油淨進口量的75%。」

●中東戰爭衝擊無遠弗屆 IMF：亞太與非洲都有危機

國際貨幣基金（IMF）16日警告，伊朗戰爭的影響不僅局限於中東區內，一些遠在區域外的國家也可能遭受「非常嚴重」的後果，尤其是依賴能源進口的國家所受衝擊更大。

法新社報導，由於荷莫茲海峽幾乎中斷通行，亞太與撒哈拉以南非洲等地區，是目前受影響最嚴重的地區。

●星馬外海成為船對船轉運樞紐 伊朗原油持續流向中國

儘管在中東戰爭期間，距離荷莫茲海峽數千英里外的新加坡附近海域，伊朗石油的船對船轉運（STS）仍持續進行，協助德黑蘭規避制裁，並維持與中國的貿易。

目前有近400艘油輪因涉及伊朗相關活動，遭美國、歐盟或英國制裁。這些油輪透過在公海上的船對船轉運，能「洗白」貨物來源，掩蓋石油的真實產地。

馬來西亞與新加坡外海，距馬來半島（MalayPeninsula）東南約100公里的海域，已成為轉運伊朗原油的重要樞紐。

●因應中東情勢 日本擬釋出5000萬副醫療手套供應需求

中東戰爭影響石油相關產品供應，日本政府啟動應對措施，首相高市早苗16日晚間宣布，將自5月起釋出5000萬副國家儲備的醫療用手套，優先供應面臨短缺的醫療機構，穩定醫療體系運作。

日本富士新聞網（FNN）報導，高市在中東情勢相關閣僚會議中表示，醫療物資「流通受阻情況正逐步改善」，但強調「絕不允許出現任何萬一狀況」，指示提前釋出儲備資源以防供應中斷。

●中東戰爭釀能源短缺 印度餐飲業每月損失2600億

中東戰爭導致全球能源短缺，印度餐飲業也遭受衝擊，各種餐廳被迫改變烹煮方式，或不得不暫時歇業，整個餐飲業每月因此損失達7900億盧比（約新台幣2688億元）。

印度商工總會（PHDCCI）的數據顯示，營業用液化石油氣（LPG）短缺，估計每個月會對印度餐飲業造成約7900億盧比的損失。