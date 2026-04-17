可能創2月以來最大！小麥期貨價格周線料大漲5% 天氣+戰爭拖累收成

本周芝加哥期貨交易所（CBOT）的小麥期貨價格周線漲幅可能接近5%，有望創2月以來最大，主要是乾旱天氣、伊朗戰爭令肥料供應吃緊等因素，將拖累小麥收成展望。

CBOT小麥7月期貨今（17）日盤中連續第五個交易日上漲，報每英斗6.07美元。

美國大平原的關鍵小麥產區乾旱狀況預料將持續；澳洲主要的小麥生產與出口地區，也面臨天氣乾燥問題，投入種植的面積也縮減。黑海附近產區和歐洲產區的部分區域同樣持續乾旱。這些全球主要小麥產區的氣候狀況，衝擊供應前景。

不過，儘管小麥期貨這波漲勢強勁，目前價格還遠低於前次2022年高點的每英斗13美元。因為過去幾年的全球小麥產量高，從而壓低價格。過美國產出預期要減少，將使庫存下降。

澳洲諮詢公司Cornucopia創辦人高瑞表示，美國小麥庫存持續阻礙價格上揚，若庫存降低，將為小麥期貨價格進一步上漲開啟大門。