國際貨幣基金與世界銀行 恢復與委內瑞拉關係

Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳近日在一場採訪中，駁斥外界有關「向中國出售晶片等同於出售濃縮鈾」的類比傳言，他說，「這是一個糟糕的類比，也是一個不合邏輯的類比」，晶片不是濃縮鈾，所謂向中國提供任何算力就會讓美國滿盤皆輸的論調十分幼稚，堅持不應盲目割捨中國市場。黃仁勳並直言，若DeepSeek這類優秀的開源模型被迫與華為等本土硬件深度綁定，創建兩個生態系統，將是極其愚蠢的，這對美國將是可怕的後果。

2026-04-17 14:27