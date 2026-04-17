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國際貨幣基金與世界銀行 恢復與委內瑞拉關係

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）今天表示正恢復與委內瑞拉的關係，並將進一步提升委國臨時政府正當性，為金融支援當地開展新機會。

法新社報導，委內瑞拉政府隨後在數小時內，也證實將承認彼此於2019年以來中斷的關係。

國際貨幣基金在聲明中表示：「在代表國際貨幣基金總投票權多數的會員國意見指引下，依循長期慣例，總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今日宣布，國際貨幣基金現正與由代理總統羅德里格斯（DelcyRodriguez）領導的委內瑞拉政府接觸。」

羅德里格斯今天晚間在國營電視表示：「我們正讓所有涉及委內瑞拉在此組織權利的程序恢復正常。」

國際貨幣基金最近向會員國徵詢意見，確認是否將羅德里格斯視為委內瑞拉合法領導人。

世界銀行迅速跟進並在聲明中表示：「依據國際貨幣基金徵詢結果，世界銀行今日宣布恢復與委內瑞拉政府往來，該政府係由代理總統羅德里格斯領導。」

國際兩大機構承認羅德里格斯政府，將使它們能正式展開經濟數據蒐集、提供技術建議，並在委內瑞拉提出需求時提供財務支援。

2019年3月，國際貨幣基金承認掌控國會的反對派為合法政府後，雙方關係破裂。

委內瑞拉 世界銀行

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