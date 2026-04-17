聽新聞
0:00 / 0:00
國際貨幣基金與世界銀行 恢復與委內瑞拉關係
國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）今天表示正恢復與委內瑞拉的關係，並將進一步提升委國臨時政府正當性，為金融支援當地開展新機會。
法新社報導，委內瑞拉政府隨後在數小時內，也證實將承認彼此於2019年以來中斷的關係。
國際貨幣基金在聲明中表示：「在代表國際貨幣基金總投票權多數的會員國意見指引下，依循長期慣例，總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今日宣布，國際貨幣基金現正與由代理總統羅德里格斯（DelcyRodriguez）領導的委內瑞拉政府接觸。」
羅德里格斯今天晚間在國營電視表示：「我們正讓所有涉及委內瑞拉在此組織權利的程序恢復正常。」
國際貨幣基金最近向會員國徵詢意見，確認是否將羅德里格斯視為委內瑞拉合法領導人。
世界銀行迅速跟進並在聲明中表示：「依據國際貨幣基金徵詢結果，世界銀行今日宣布恢復與委內瑞拉政府往來，該政府係由代理總統羅德里格斯領導。」
國際兩大機構承認羅德里格斯政府，將使它們能正式展開經濟數據蒐集、提供技術建議，並在委內瑞拉提出需求時提供財務支援。
2019年3月，國際貨幣基金承認掌控國會的反對派為合法政府後，雙方關係破裂。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。