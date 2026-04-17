荷莫茲海峽封鎖影響原油供應 韓船舶首度通過紅海

荷莫茲海峽被封鎖後，韓國海洋水產部今天表示，裝有原油的韓國船舶今天首次通過紅海，政府並進行24小時監控以確保安全；這是在中東戰事導致原油供應不穩情況下採取的應對措施。

韓聯社今天報導，海洋水產部表示，一艘在沙烏地阿拉伯裝載原油的韓國船舶，已安全通過紅海。這是荷莫茲海峽封鎖後，首次透過繞行路線紅海將原油運回韓國的案例。

報導指出，紅海自2023年10月以色列與哈瑪斯爆發衝突以來，已發生79起船舶遭攻擊事件。海洋水產部表示，在船舶航行於紅海期間，政府進行24小時即時監控，提供航行安全資訊，並運作即時溝通管道，以保障船員與船舶安全。

之前在國務會議及緊急經濟檢討會議中，政府已討論利用替代航線紅海，在監控船舶安全同時確保原油供應。因此海洋水產部也與產業通商部等相關部門及業界合作，推動將紅海作為荷莫茲替代航線的方案。

海洋水產部說明，此次通過紅海是在中東戰爭導致原油供應不確定性加劇的情況下，政府應對措施實際取得成果的案例。海洋水產部長黃鐘宇表示，「未來也將在考量我國船舶與船員安全的同時，與相關部門及業界合作，確保中東地區原油能順利輸送至國內。」