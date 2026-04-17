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國際能源總署：六周內歐洲航空燃油恐告罄

中央社／ 巴黎16日綜合外電報導
國際能源總署今天警告，歐洲可能最快6週內耗盡航空燃油。非當事班機。資料照片。（美聯社）
國際能源總署今天警告，歐洲可能最快6週內耗盡航空燃油。非當事班機。資料照片。（美聯社）

國際能源總署今天警告，歐洲可能最快6週內耗盡航空燃油。歐洲各航空公司正準備迎接入旅遊旺季，燃油危機能否解除將取決於荷莫茲海峽封鎖還得持續多久。

國際能源總署（IEA）在給財經新聞網CNBC的電郵裡說：「未來6週內，多個歐洲國家可能開始面臨航空燃油短缺，嚴重性取決於它們能多大程度從國際市場進口燃油，以彌補中東的缺口；而中東先前占歐洲航空燃油淨進口量的75%。」

另外，國際能源總署署長比羅爾（Fatih Birol）今天告訴美聯社，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）被封將是「我們有史以來面臨的最大能源危機」。

比羅爾曾警告，隨石油供應短缺惡化，能源危機將在4月更加嚴重。

比羅爾在3月時說：「過了4月就什麼都沒了。4月的石油供應損失將是3月的兩倍，這還不包括此液化天然氣等其他因素。我認為這將推升通膨，並削弱許多國家的經濟成長，尤其新興經濟體。在許多國家可能不久就要淪入能源配給。」

會員機場承擔歐洲95%以上商業航空運量的歐洲國際機場協會（ACI Europe）表示，航空旅行每年為歐洲經濟體創造8510億歐元（近1兆美元）的國內生產總值，支撐1400萬個工作機會。

歐洲國際機場協會上週表示，航空燃油供應緊縮將嚴重干擾機場運作與航空便利性，若出現系統性航空燃油短缺，將對整個歐洲帶來嚴重經濟衝擊。

石油 國際能源總署 能源

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