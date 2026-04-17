星馬外海成為船對船轉運樞紐 伊朗原油持續流向中國

儘管在中東戰爭期間，距離荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）數千英里外的新加坡附近海域，伊朗石油的船對船轉運（STS）仍持續進行，協助德黑蘭規避制裁，並維持與中國的貿易。

目前有近400艘油輪因涉及伊朗相關活動，遭美國、歐盟或英國制裁。構成伊朗「幽靈船隊」多為老舊船隻，透過不透明的所有權結構、偽造船旗、缺乏保險，以及操控GPS數據等手段低調運作。

這些油輪透過在公海上的船對船轉運，能「洗白」貨物來源，掩蓋石油的真實產地。

馬來西亞與新加坡外海，距馬來半島（MalayPeninsula）東南約100公里的海域，已成為轉運伊朗原油的重要樞紐。

華府智庫「昆西盡責經綸研究所」（Quincy Institutefor Responsible Statecraft）的哈吉雅尼（AmirHandjani）表示：「這裡確實是主要樞紐。」他形容當地的轉運狀況為「完全無序」。

儘管美國一度放鬆部分制裁，這些轉運在戰爭期間仍持續進行著。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）專家布勞（Elisabeth Braw）說，面對美國「相互矛盾的作法」，一方面放鬆制裁，另一方面又封鎖伊朗港口，「透過影子船隊與船對船轉運出口伊朗石油，反而比合法出口更加安全」。

法新社引用航運數據公司Kpler資料指出，自3月1日以來，至少有37艘與伊朗有關的油輪在這個海域進行轉運，至少6230萬桶原油。

若有標示最終目的地，這些貨物多流向中國北方省分港口，包括山東、遼寧與江蘇。

大多數油輪在2月28日戰爭爆發前就已離開波斯灣，但在衝突期間，至少仍有6艘伊朗油輪在新加坡附近完成轉運，總量約1000萬桶。

分析師指出，隨著美國13日開始封鎖伊朗港口，加上大量伊朗石油仍以「海上浮動儲存」形式存在，船對船轉運模式可能持續活躍。