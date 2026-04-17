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史丹福大學報告：台灣AI採用率提高 工業機器人成長搶眼

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國史丹福大學公布「2026年人工智慧（AI）指數」報告指出，台灣的AI技術研發擁有鄰近優勢，民眾的AI採用率穩步提高，工業機器人安裝量也大幅增加。美聯社
美國史丹福大學公布「2026年人工智慧（AI）指數」報告指出，台灣的AI技術研發擁有鄰近優勢，民眾的AI採用率穩步提高，工業機器人安裝量也大幅增加。美聯社

美國史丹福大學公布「2026年人工智慧（AI）指數」報告指出，全球晶圓代工龍頭台積電幾乎包辦所有先進AI晶片生產，展現台灣的全球AI硬體供應鏈核心地位。報告也指出，台灣的AI技術研發擁有鄰近優勢，民眾的AI採用率穩步提高，工業機器人安裝量也大幅增加。

報告指出，美國擁有最多AI資料中心，達到5,427座，是任何其他國家的十倍多，消耗的能源也多於任何其他國家，驅動AI發展的資源也持續成長，AI模型背後的運算能力從2022年來已每年成長3.3倍左右。

不過，幾乎每一組先進AI晶片都來自同一家公司：台積電，顯示全球AI硬體供應鏈仰賴單一晶圓代工廠，使台積電成為全球AI供應鏈的單一依賴點，也暗示全球硬體供應鏈的脆弱度。但晶圓代工每個層面的進入門檻都很高，需要累積數十年的專業知識、特殊設備、以及龐大的資本投資等。

輝達（NVIDIA）和SK海力士等業者設計、但不會自行製造晶片，而是轉由台積電和三星電子晶圓代工事業代工生產，接著再由台灣日月光集團與美國Amkor等組裝業者進行封裝與測試。

根據報告，台灣在AI技術研發也擁有專利技術鄰近性的優勢，因為台灣的AI專利組合與美國和中國大陸這兩個領先基準點，都有高度鄰近性，代表台灣的AI創新路徑與全球主流趨勢緊密結合。

史丹福大學的報告把台灣企業的AI採用部分，統整到涵蓋台港澳的大中華區。報告顯示，88%的大中華區企業受訪者表示，其組織去年在至少一個事業面向使用AI，高於前年的75%。去年世界各地機構的AI採用AI率是88%，也高於前年的78%，採用AI比率也是88%。

以民眾採用AI的速度來看，在AI散布最快的30個經濟體中，去年下半年以阿拉聯合大公國的民眾AI採用率最高，64%的人口都使用AI，之後依序為新加坡、挪威、愛爾蘭及法國。

不過，若從去年上半年到下半年之間的AI採用率變動來看，以南韓的4.8%增幅最大，從第25名前進到第18名。台灣的AI採用率從26.4%提高到28.4%，排名從第22略降至第23，原因是南韓排名大躍進。

台灣的工業機器人安裝量成長也表現搶眼。全球2024年整體機器人安裝量持平，儘管美國、德國及義大利等主要市場的工業機器人安裝量下滑，台灣卻逆勢成長，以33%的成長率為全球最高。

不過，中國大陸2024年安裝29.5萬台工業機器人，依然稱霸全球，是日本的六倍多，更是美國的八倍多，占全球的54%。

報告的其他發現

報告指出，AI能力並未進入高原平緩期期，而是加速發展、且觸及人數創新高，AI產業去年產出超過90%的知名先前模型，其中一些模型目前在博士水準科學問題、多模態推理及競爭數學的表現，已符合、甚至超越人類的基準情況。

同時，美中AI模型的表現差距已實質縮小，中國大陸在期刊論文數量、引用數、專利產出數量及工業機器人安裝量居於領先，美國仍生產較多頂級AI模型，南韓則在創新密集度鶴立雞群，人均AI專利數傲視全球，瑞士和新加坡等較小的國家的人均AI研究員數量位居領先地位。

報告也指出，生成式AI採用率只用了三年時間就觸及53%，快於個人電腦（PC）或網際網路，AI業者的營收正以史上最快的速度成長，但運算成本與基礎設施支出也達到歷史高點，消費者從生成式AI獲得的價值增長54%，推估美國消費者的受益年率於2026年初達到1,720億美元，高於一年前的1,120億美元。

AI的勞動市場影響則不平均，最受影響群體主要集中在社會新鮮人與最年輕的勞工，22-25歲的軟體開發人員就業率已比2024年下滑近20%。三分之一的組織機構預期AI能在未來幾年縮減員工人數，預期員工縮減人數最高者為服務營運、供應鏈及軟體工程。

此外，AI推升生產力的領域，主要為結構化與可評估的工作、且容易監控產出水準，研究發現，客戶服務生產力提高14%-15%、軟體開發提高26%，行銷產出勁增50%，在需要更深度推理等任務的生產力增幅較小。

最近的證據也使外界憂心，重度仰賴AI，可能造成拖慢技能發展的長期「學習懲罰」（learning penalty）。

美國 台積電 史丹福大學

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