美國計劃在菲律賓設立高科技製造特區

美國周四（16日）與菲律賓簽署協議，將在呂宋島設立大型美國高科技製造園區，目標在未來能供應美國企業必需的關鍵礦物、重要電子零件等產品，以擺脫北京的控制，為美國削弱中國大陸在全球供應鏈主導角色的最新努力。

美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）表示，這個高科技製造業園區將由人工智慧（AI）驅動，菲國提供一塊占地4,000英畝的土地，無償出租給供美國使用，租期兩年，共可續租99年。

該園區將以經濟特區模式管理，享有如同美國使館的外交豁免權，並根據美國普通法運作。這樣的安排是全球首例。

美國主要財經媒體指出，這個高科技製造中心計畫目前仍主要處於概念階段，有哪些美國國將參與、具體要製造什麼產品等細節都還沒確定。

報導指出，川普政府有意要求各公司提案，參與建設園區，優先考慮有助於降低對中國大陸依賴的關鍵礦物加工和製造業提案。投資會來自民間企業，而不是美國政府。

海柏格說，未來獲准在園區內營運的工廠將高度自動化，使用自動系統全天候運作。他表示，菲律賓擁有鎳、銅、鈷、鉻鐵礦等資源，可供在地美商使用，也可出口回美國用於製造業。