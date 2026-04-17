G20財長央行行長會議華府登場 陸財長：反對貿易保護主義和單邊主義

二十國集團（G20）16日在美國華盛頓召開今年首次G20財長和央行行長會議，大陸財政部長藍佛安、中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝皆出席。藍佛安說，中方堅定維護多邊主義和自由貿易，反對貿易保護主義和單邊主義；潘功勝則指出，逆差國與順差國需要共同努力實現全球經濟再平衡，「避免單方面政策帶來的溢出效應」。就大陸國內情勢，二人皆提到「十五五」時期將更加注重擴大內需。

綜合大陸財政部、中國人民銀行網站，這次會議主要就全球宏觀經濟形勢、全球增長、全球失衡等議題進行了討論。與會各方還表達了對中東形勢衝擊全球經濟增長的高度關切，認為衝突持續將推高能源價格，擾亂供應鏈，並抬高通脹預期。

藍佛安在會上表示，當前國際形勢變亂交織，世界經濟受到地緣動蕩、保護主義等持續衝擊。中方堅定維護多邊主義和自由貿易，反對貿易保護主義和單邊主義。他指出，G20應將發展置於全球議程中心位置，通過加強宏觀經濟政策合作和有益經驗交流，為促進全球經濟增長凝聚力量。

就大陸經濟情勢，藍佛安強調在「十五五」時期，大陸將更加注重擴大內需，更加注重投資於人，更加註注重開放共享，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

潘功勝指出，當前百年變局加速演進，地緣政治衝突對全球供給體系造成嚴峻衝擊。各國應堅定支持多邊主義，充分發揮G20財金渠道作用，加強宏觀政策協調，共同應對全球挑戰。他強調，近期經濟失衡的加劇，既源於保護主義上升所導致的全球貿易碎片化，也與國際貨幣體系內在缺陷密切相關。逆差國與順差國需要共同努力實現全球經濟再平衡，避免單方面政策帶來的溢出效應。

就大陸經濟情勢，潘功勝表示，中國經濟穩中向好，結構優化，高質量發展取得新成效，金融市場平穩運行，經濟發展長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變。中國人民銀行將實施好適度寬鬆的貨幣政策，以高質量金融服務助力中國式現代化。

大陸財政部表示，會議期間，藍佛安分別應約同泰國副總理兼財政部部長艾尼迪、歐盟委員會經濟與生產力委員東布羅夫斯基斯、巴西財政部部長杜里甘、英國財政大臣里夫斯、澳洲國庫部部長查默斯、沙烏地阿拉伯財政部部長傑德安等舉行雙邊會見或交流，主要就宏觀經濟形勢、G20財金渠道重點議題及雙邊合作等交換意見。