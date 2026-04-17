AMD股價刷新高 12個交易日暴漲41% 利多功臣竟不是GPU？

超微（AMD）的股價在12個交易日內飆漲41%，並創下收盤新高，反映市場持續看好AMD為伺服器供應中央處理器（CPU）的業務。

AMD股價周四（16日）收盤大漲7.8%，收每股278.26美元，刷新2025年10月29日創下的歷史新高紀錄。這也是AMD連續第12個交易日上漲，期間累計漲幅達41%，締造自2005年以來最長連漲紀錄。

儘管AMD這波大漲與整體市場動能一致，但市場對該公司基本面尤其樂觀。過去，AMD常被視為在繪圖處理器（GPU）市場追趕輝達（Nvidia），如今投資人開始看好AMD的另一項業務：伺服器CPU，因為隨著「代理式AI」崛起，這項產品在資料中心的角色更加重要。

CPU需求熱潮也進一步推升市場對AMD即將於5月初公布財報的期待。不過，好消息是否已反映在股價中，仍有待觀察。

分析師也提醒，GPU業務動能仍將是決定AMD股價走向的關鍵，市場正觀察Instinct MI400產品是否成功打開市場。伯恩斯坦分析師Stacy Rasgon表示，在GPU領域，「AMD的銷售規模仍遠小於輝達，但市場認為其正逐漸取得進展」。