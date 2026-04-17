「晶片≠濃縮鈾」 黃仁勳：咋不能賣中？糟糕的類比

Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳近日在一場採訪中，駁斥外界有關「向中國出售晶片等同於出售濃縮鈾」的類比傳言，他說，「這是一個糟糕的類比，也是一個不合邏輯的類比」，晶片不是濃縮鈾，所謂向中國提供任何算力就會讓美國滿盤皆輸的論調十分幼稚，堅持不應盲目割捨中國市場。黃仁勳並直言，若DeepSeek這類優秀的開源模型被迫與華為等本土硬件深度綁定，創建兩個生態系統，將是極其愚蠢的，這對美國將是可怕的後果。

據觀察者網引述彭博資訊報導，黃仁勳15日在接受美國知名科技播客主持人帕特爾（Dwarkesh Patel）專訪時表示，美國人工智能（AI）公司Anthropic近期發布的Mythos模型所實現的技術突破，表明美國應尋求與中國加強合作，推動全球兩大經濟體的AI研究人員就安全運用這一能力持續增強的技術達成共識。

被問及美國出口管制是否限制了中國AI發展時，黃仁勳回答說，中國擁有豐富能源、主流晶片製造技術以及多處理器整合能力，並未受制於算力短缺。他還提到，中國頂尖研究者同時可以通過高效算法實現約十倍性能提升。「中國晶片製造能力（同樣）位居全球前列」，「（而且）中國絕不會停滯於7納米，其製造實力將推動工藝持續迭代」。

被問及中方若訓練出同類網路攻擊能力模型是否會威脅美國國家安全時，黃仁勳表示，儘管他支持美國優先，但應對此類威脅的最佳方式是「對話」。中國是全球開源軟件與模型最大貢獻者，他警告美國不應「扼殺」這一進程， 「若形成兩大割裂格局—開源生態依託外國技術棧、封閉生態依託美國技術棧，對美國而言將是極度愚蠢的決策，後果不堪設想」。

他同時駁斥「向中國出售晶片等同於出售濃縮鈾」的類比，「這是一個糟糕的類比，也是一個不合邏輯的類比」。他堅持以開放學術對話與市場競爭維持美國技術主導地位，而非盲目割捨中國市場。

關於對華出口，他批評極端的出口管制政策十分幼稚。黃仁勳指出AI算力是晶片與能源的結合，儘管受到EUV光刻機的限制，中國仍擁有龐大的7納米晶片製造能力。黃仁勳以DeepSeek為例警告，如果這類優秀的開源模型被迫專門針對華為等本土硬件進行深度優化且運行效果最佳，客觀上將直接削弱美國技術棧的全球優勢。隨著這些基於開源標準的技術逐步向全球南方輸出，美國極有可能在長期的AI生態標準競爭中陷入被動。