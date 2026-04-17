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特斯拉Terafab搶招聘台灣工程師 開9大職缺 點名2奈米、CoWoS人才

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉（Tesla）正在台灣招聘半導體工程師，開出九種職缺，要為該公司的巨型晶圓廠計畫Terafab布局。美聯社
特斯拉（Tesla）正在台灣招聘半導體工程師，開出九種職缺，要為該公司的巨型晶圓廠計畫Terafab布局。美聯社

特斯拉（Tesla）正在台灣招聘半導體工程師，要為該公司的巨型晶圓廠計畫Terafab人工智慧晶片園區積極搶人才進行布局。

根據特斯拉官網職缺顯示，特斯拉已在台灣釋出九種與Terafab計畫相關的工程師職缺，尋找具備五年以上先進製程經驗的候選人。

這九種職缺包括資深化學機械平坦化（CMP）製程工程師、資深電鍍製程工程師、資深薄膜-金屬製程工程師、資深薄膜製程工程師、資深乾蝕刻製程工程師、資深濕蝕刻製程工程師、資深微影製程工程師、資深良率與量測工程師、資深製程整合工程師。這些工程職位涵蓋多個晶圓前段製程核心步驟。

這些職缺將Terafab描述為一座「垂直整合的半導體工廠」，在一家廠內整合邏輯、記憶體、封裝、測試以及光罩製作等環節。

特斯拉執行長馬斯克上個月公布Terafab計畫，目標是打造一座大型AI晶片工廠，以支援該公司發展機器人與資料中心的雄心。

特斯拉在台灣開出的職缺中，部分要求具備7奈米以下先進製程節點的經驗，甚至提到2奈米製程的技術，而這正是台灣半導體產業的強項領域。

其中一項職位也要求熟悉先進封裝流程，例如CoWoS與SoIC，這些技術均由台積電開發。

根據職缺內容，該工廠預計將支援多種晶片產品，包括邊緣推論處理器、用於軌道衛星的抗輻射晶片，以及高頻寬記憶體（HBM）。

特斯拉尚未立即回應路透的置評請求。

在AI需求帶動下，各家公司正積極確保更多先進晶片產能，而台積電的產能受限，也成為此波招募潮的背景因素。

台積電周四召開法說會，當被問及馬斯克的Terafab計畫時，台積電董事長暨總裁魏哲家表示不會低估競爭對手，但同時強調半導體產業「沒有捷徑」，因為建造一座新晶圓廠通常需要二至三年時間。

台積電 人工智慧 特斯拉

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