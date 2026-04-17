伊朗戰爭令巴拿馬運河「大塞船」 插隊費傳暴漲至400萬美元

伊朗戰爭使荷莫茲海峽運輸實質停擺受阻，促使巴拿馬運河的船運流量大增，目前船隻要通過運河的平均等待時間約為三天半，「塞船」情況為兩年多來最嚴重，更傳出有一艘液化石油氣（LPG）運輸船為能優先通行，支付高達400萬美元「插隊費」，遠高於3月初伊朗衝突爆發初期的不到100萬美元。

荷莫茲海峽航運幾近停擺，波斯灣國家的石油、天然氣、肥料與化學品運輸嚴重受阻，各國急於尋找替代供應來源，替代貨源轉而依賴巴拿馬運河，將相關貨物運往亞洲及其他市場。

彭博資訊報導，全長50英里（82公里）的巴拿馬運河，排隊情況已達到2023-2024年乾旱以來的最嚴重程度，知情人士透露，最近有一艘LPG運輸船在通行競標機制中，同意支付400萬美元以加速通行。相較下，在伊朗衝突初期的3月初，部分船隻僅需支付不到100萬美元即可插隊。

「插隊費」不包括正常的運河通行運河的費用，正常收費是依船型與貨物不同而定，通常就已高達數十萬美元。

能源分析業者Vortexa的數據顯示，一艘懸掛新加坡國旗，中國大陸萬華化學公司控制的「Gas Virgo」貨船，從德州載運LPG於15日通過運河。針對該船是否就是400萬美元「插隊費」的支付者，萬華化學位於煙台的總部發言人拒絕評論。

Clarksons證券分析師團隊在報告中指出：「近來（巴拿馬）運河通行量增加，主要受到美國各類出口貨物流量上升帶動，導致壅塞加劇。」

巴拿馬運河管理局（PCA）則表示，LPG運輸船支付的插隊通行價格，反映的是暫時、短期的市場變化，並非官方設定費率。「拍賣價格由多項因素決定，包括客戶的緊急程度與商業優先性，以及全球供需狀況，並考量運費與燃料成本等因素」。

海運服務公司Odin Marine Group認為，運河通行競爭預計短期內仍將維持強勁，支撐較高的溢價水準。

美國與以色列對伊朗開戰約七周以來，原本高度依賴波斯灣原油、天然氣與化工原料的亞洲國家，轉向美國尋求替代供應。