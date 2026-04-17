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中東和平預期激勵 標普那指收盤創歷史新高

中央社／ 紐約16日綜合外電報導

受到中東衝突最壞情況已過的樂觀情緒激勵，標普500指數與以科技股為主的那斯達克指數今天微幅收高，連兩天收盤創歷史新高。

此前，以色列同意與黎巴嫩達成暫時停火，且美國總統川普也暗示，美伊雙方可能在週末再次會面。

路透社報導，然而，交易走勢震盪。此前川普宣布以色列與黎巴嫩達成10天停火，並向記者表示伊朗已提議20多年內不擁有核武；但當天稍早，彭博社引述波斯灣國家及歐洲官員的消息稱，美國大約需要6個月時間才能與伊朗達成協議。

北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）Northlight資產管理公司投資長札卡雷利（Chris Zaccarelli）表示：「市場目前在偏向利多與略顯中性的消息之間波動。」他指出，過去一個半月以來，「市場交易幾乎都圍繞伊朗戰爭發展」。

道瓊工業指數上漲115.00點或0.24%，收48578.72點；標普500指數上漲18.33點或0.26%，收7041.28點；那斯達克指數上漲86.69點或0.36%，收24102.70點。標普500與那斯達克盤中一度觸及歷史新高。

那斯達克指數已連續第12個交易日收高，創下自2009年7月全球金融海嘯後以來最長的連漲紀錄。

標普500指數的11大類股多數收紅。其中醫療保健類股跌幅最大，下跌0.8%；而表現最佳的則是能源類股，上漲1.6%，主要受油價上揚帶動。

美國 伊朗戰爭 川普

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