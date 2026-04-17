IEA署長警告：歐洲飛機燃料或只剩6周 恐大砍航班

國際能源總署（IEA）署長畢羅（Fatih Birol）說，歐洲或許只剩六周的飛機燃料，警告要是伊朗戰爭持續導致原油供給受阻，航班可能會遭取消。

荷莫茲海峽若未重啟將更糟

畢羅16日接受美聯社訪問時表示，倘若荷莫茲海峽未能重啟，很快會聽到消息，歐洲部分航班因飛機燃料短缺停飛。

能源顧問公司Rystad Energy經濟學家加林波帝（Claudio Galimberti）也說，飛機燃料將短缺。他說：「未來三、四周內可會演變成系統性局面，從5月和6月起歐洲會大砍航班。」

國際能源總署警告，歐洲的飛機燃油僅剩6周，如果荷莫茲海峽再不開放，將開始取消航班。（美聯社）

畢羅並說，荷莫茲海峽卡住油氣供給，釀成「我們面臨的最大能源危機」，最先遭殃的是仰賴中東能源的亞洲國家，如日本、南韓、印度、中國、巴基斯坦，接著是歐洲和美洲。這將對全球經濟有重大影響，拖得愈久，對全球經濟成長和通膨會愈糟。

法廣報導，歐洲各大航空公司警告稱，由於與伊朗的戰爭擾亂運輸，在夏季出行旺季來臨之際，未來數周可能出現航空燃油短缺風險。因為與其他交通燃料相比，歐洲對航空燃油進口的依賴程度更高，約75%的供應來自中東地區。

該報導引用路透檢視過的一份草案，從下個月起，歐盟委員會將發布一份覆蓋全歐的石油產品煉化能力地圖，並採取措施，確保現有煉油能力得到充分利用和維護。匿名官員表示，歐盟還在制定專門針對航空燃油供應的措施，歐盟委員會拒絕對這些計畫發表評論，這些措施預計將於4月22日公布。

隨着歐洲本土石油產量下降，以及各國政府加速向更清潔能源轉型，近年來歐洲煉油能力有所減少。

國際能源總署本月表示，許多歐洲煉油廠在航空燃油生產方面已接近滿載運轉。法廣報導，倫敦希思羅機場的一名發言人表示，儘管目前衝突尚未影響其運營，但正密切關注局勢發展。巴黎戴高樂機場的運營方巴黎機場集團（ADP）未對置評請求作出回應。

歐洲各國庫存差異顯著

歐洲各國的航空燃油供應狀況差異較大。西班牙擁有八座煉油廠，是航空燃油淨出口國，而英國超過60%的需求依賴進口。歐洲航空公司已要求歐盟加強對航空燃油庫存的監測，並考慮聯合採購航空燃油。

根據國際能源總署數據，包括歐盟成員國以及英國、挪威在內的歐洲地區，航空燃油超過30%依賴進口，其中大部分經由荷莫茲海峽運輸。

歐盟要求成員國維持相當於90天需求的緊急石油儲備，以因應供應衝擊，但這一規定並未對航空燃油設定具體要求。