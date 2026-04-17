阿提米絲2號太空人回顧返程 隔熱罩損耗引關注

美國國家航空暨太空總署阿提米絲2號歷史性繞月任務太空人表示，重返地球大氣層過程順利，但任務指揮官提到「獵戶座」太空艙關鍵隔熱罩出現一些焦痕。

路透社報導，阿提米絲2號（Artemis II）4名太空人10日濺落太平洋，結束近10天的測試飛行。他們乘坐水滴狀「獵戶座」（Orion）太空艙繞行月球背面，創下人類距離地球最遠飛行紀錄。

這次高風險任務的最後階段是對洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的獵戶座太空艙一項關鍵測試，以約32倍音速衝回地球大氣層。美國國家航空暨太空總署（NASA）計劃明年再次使用獵戶座進行另一次登月前的地球軌道飛行。

任務指揮官魏斯曼（Reid Wiseman）在重返地球後首場記者會上告訴媒體：「我們當時速度很快，而且溫度很高。」

NASA工程師在接下來數月將詳細檢視大量數據，以評估獵戶座太空船的表現。他們很可能會密切關注太空艙的隔熱罩。這項關鍵防護層在太空返回過程中保護太空人免受高達華氏5000度（攝氏約2760度）的高溫傷害。

2022年阿提米絲1號（Artemis I）無人任務中，獵戶座的隔熱罩受損程度遠超NASA的預期，出現微小裂縫，部分隔熱層在重返大氣層時燒蝕脫落，致使NASA展開兩年的深入調查。

NASA並未升級隔熱罩，而是調整阿提米絲2號返回地球時進入大氣層的角度與軌跡，以降低受熱強度。

魏斯曼表示，他和任務駕駛員葛洛佛（VictorGlover）在再入大氣層過程中「可能看到兩次輕微燒蝕脫落」。

魏斯曼說，他們在海上回收太空艙的海軍船上檢查太空艙時，他看到「所謂肩部位置有一點點燒蝕脫落」，指的是隔熱罩的邊緣。

阿提米絲2號太空人返回地球後，太空艙照片顯示隔熱罩邊緣出現一塊不尋常的白色痕跡。但NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）淡化外界疑慮，表示在高溫地面測試時也有類似情況。

艾薩克曼13日告訴路透社：「沒有任何塊狀脫落。」他說自己看過太空艙濺落後隔熱罩在海面漂浮的水下照片，「隔熱罩表現符合預期，我很高興，因為我們終於完成這項任務」。