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Netflix本季財測失利 共同創辦人哈斯汀將離職 股價盤後重挫近10%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Netflix本季財測不如市場預期。 路透
Netflix本季財測不如市場預期。 路透

影音串流巨人Netflix周四（16日）公布的第2季財測不如分析師預期，股價在盤後大跌逾9.5%。

Netflix預估本季（第2季）每股盈餘為0.78美元，低於華爾街預期的0.84美元；營收財測也偏疲弱，估計為125.7億美元，而彭博彙整的市場預期值為126.4億美元。

Netflix上季的營收和獲利則是都優於預期。今年第1季營收成長16%至123億美元，優於市場預期的122億美元。每股盈餘1.23美元，預期為0.76美元。

發布財報的同時，Netflix公告，共同創辦人兼董事長哈斯汀（Reed Hastings）將在6月年度股東大會上辭去職務，結束29年來在Netflix的職涯，轉而投入慈善事業與個人興趣。

周四的財報是Netflix自2月退出華納兄弟探索（WBD）控制權爭奪戰以來，首次公布財報。派拉蒙天舞（Paramount Skydance）後來以1,100億美元的出價勝出。

共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）在投資人電話會議中表示，這次競購過程讓公司學到「許多關於交易執行的經驗」。他說，併購仍是實現營運目標的工具之一，但退出華納競購，顯示公司在決策上將維持高度紀律。

Netflix上季每股盈餘達1.23美元，遠優於預期的0.76美元，部分原因是拿到了退出競購的28億美元「分手費」。

華爾街目前關注Netflix是否能持續提升用戶黏著度。公司管理階層表示，今年第1季各地區的客戶留存率均有所改善。Netflix在3月調漲訂閱價格，將無廣告標準方案每月費用提高2美元，達到20美元。

Gerber Kawasaki財富與投資管理公司執行長Ross Gerber對彭博電視表示，Netflix第1季的財報數字已經很好，「但市場期待更好。他們沒有上調全年財測，這是投資人原本希望看到的」。

薩蘭多斯與另一位共同執行長皮特斯（Greg Peters）試圖安撫投資人，提出三大重點策略：提供更多優質內容、導入新技術，以及提升會員變現能力。他們說，公司計劃今年增加在內容方面的支出，這也是本季獲利財測不如預期的主要原因之一。

薩蘭多斯表示，Netflix將在全球擴大體育內容布局，另外，本月稍晚將推出更新版行動應用體驗，同時準備持續投資於遊戲與Podcast等新業務。

關於哈斯汀卸任，彭博新聞指出，這象徵了串流產業一個時代的結束。65歲的哈斯汀提供Netflix創始資金，當時公司仍從事DVD郵寄出租服務。他在1999年出任執行長，帶領公司的長路上，擊敗Blockbuster，並推動轉型為串流平台。

Netflix的串流服務如今拓展至全球190多個市場，擊敗好萊塢傳統影業，成為全球最具價值的娛樂公司之一。哈斯汀2023年1月卸任執行長，由薩蘭多斯和皮特斯兩人接任共同執行長。

薩蘭多斯周四特別強調，哈斯汀離任與華納競購無關，哈斯汀其實是併購華納的重要支持者，董事會也一致支持。

營收 彭博 華爾街

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