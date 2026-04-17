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2026史丹佛AI報告 美稱霸算力、台積電掌握製造

中央社／ 舊金山16日專電

美國史丹佛大學近期發布年度AI指數報告，台灣的重要性提升，被視為AI硬體韌性的關鍵因素。核心結論指出，美國擁有5427座資料中心，遙遙領先其他國家，台積電則掌握了全球AI硬體供應鏈的命脈。

這是史丹佛大學（Stanford University）第9度發布人工智慧指數（AI Index）報告。相較於往年多將台灣列入統計名單，今年強調了台灣的經濟數據和供應鏈關鍵地位。

長達423頁報告中，史丹佛大學於網站列出10項核心結論；台積電在全球AI硬體供應鏈的關鍵地位為其中之一。內文闡述自2022年來，AI模型運算能力約以每年3.3倍的速度成長，運算需求幾乎都仰賴台灣一家晶圓代工廠，這也凸顯硬體供應鏈的脆弱。

2025年，美國擁有5427座資料中心，數量為其他任何國家的10倍以上。台積電則是AI晶片供應鏈的關鍵。輝達（NVIDIA）和超微（AMD）的晶片都由台積電製造，供應鏈每一層都存在極高技術門檻，需數十年經驗累積，投入專用設備及龐大資本。

另外，台灣在2025年下半年AI採用率為28.4%；在工業自動化上，報告比較2023與2024年，指出台灣在工業機器人安裝量上的成長為全球最高，年成長率達33%。

近年，美國和中國的AI模型表現一直是報告關注的重點。核心結論指出，美國領先差距縮小，自2025年初以來，兩國的模型多次互相超越。2月時，中國的DeepSeek-R1一度與美國頂尖模型打平；截至3月，美國Anthropic的最強模型以2.7%的差距領先。

另外，2025年美國民間AI投資總額達到2859億美元（約新台幣9.2兆），是中國124億美元的23倍以上，但124億並未納入中國政府的資金投入，不代表中國整體AI支出。

值得關注的是，移居美國的AI研究人員和開發者人數自2017年以來下降了89%，光是去年一年就下降了80%。

關於AI對工作的影響方面，AI專家與大眾看法出現極大落差，73%的專家預期AI會帶來正面影響；一般大眾僅有23%持相同看法，差距高達50個百分點。

台積電 美國

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