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Netflix共同創辦人哈斯汀卸任董事長 股價重挫約9%

中央社／ 洛杉磯16日綜合外電報導

Netflix董事長哈斯汀（Reed Hastings）即將離開這家由他在29年前共同創立的串流媒體服務公司。

路透社報導，65歲的哈斯汀選在此時離去，時機顯得有些不湊巧。由於競爭激烈導致營收成長放緩，加上2月與華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）可能帶來轉型的合併案宣告破局，Netflix目前正尋找新的成長途徑。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG），Netflix今天預測本季每股盈餘將低於分析師預期，且季度營收成長將創下一年來最慢速度。

受到哈斯汀宣布離任的消息影響，Netflix股價重挫約9%。

Netflix在今天發布的一封長達14頁的股東信中，強調將加倍投入娛樂全球的既定戰略，為不同品味、文化與語言的觀眾提供電影與影集。此外，Netflix對全年的展望維持不變。

Netflix共同執行長皮特斯（Greg Peters）表示，Netflix在去年底已擁有超過3.25億名付費會員，整體觸及觀眾接近10億人。但他說：「即使達到這樣的規模，我們在潛在目標市場中仍有很大的成長空間。」

Netflix在致投資人的信中表示，哈斯汀將不會在6月舉行的年度股東大會上尋求連任，並計劃將重心轉向慈善事業及其他個人發展。

LightShed Partners媒體分析師葛林斐德（RichardGreenfield）表示：「Netflix的營收正以兩位數成長，2026年利潤率也在擴大，且自由現金流強勁。儘管第一季在財務表現上平淡無奇，但哈斯汀的離任已讓投資人感到不安。」

Netflix未說明將如何運用在失去華納兄弟電影製片廠與HBO後所獲得的28億美元解約金；此外，Netflix第一季每股盈餘升至1.23美元，高於去年同期的0.66美元。

Netflix 營收

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