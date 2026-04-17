油價開盤後回跌 逆轉昨日反彈走勢 川普說以黎同意停火十天

國際油價今天（17日）開盤後下跌，逆轉前一天漲勢，因美國總統川普對美國與伊朗達成永久停火協議的前景釋出樂觀訊號。

西德州中級原油5月期貨今天盤初下跌1.4%，報每桶93.36美元，逆轉周四收盤勁揚3.7%的漲勢。

布蘭特原油6月期貨周四收盤大漲4.7%，結算價報每桶99.39美元，又逼近100美元大關，主要是交易人士在美伊可能延長停火的跡象與荷莫茲海峽「雙重封鎖」持續阻礙運輸之間進行權衡。

川普表示，與伊朗達成協議的前景「看起來非常好」。他在未提供證據的情況下聲稱伊朗已同意其長期拒絕的條件，包括「自由石油」以及開放荷莫茲海峽，但伊朗官方尚未公開證實作出這些讓步。

川普最新說法與部分海灣國家和歐洲領導人的判斷不同，他們預期美伊達成和平協議可能需要約六個月，並建議交戰雙方將停火期限延長至該時程。

這場衝突已接近第50天，對原油市場造成劇烈衝擊。敵對行動帶來前所未有的供應震盪，伊朗曾暫停荷莫茲海峽大部分通行，干擾全球約五分之一的石油流動。近期，美國亦實施自身的海上封鎖。

這場戰爭始於2月，美國與以色列對伊朗發動攻擊後爆發。在戰爭期間，川普對衝突時程、進一步行動威脅及協議內容的說法反覆，甚至經常出現立場快速轉變，令投資人感到困惑。有時，當市場對其政策反應不佳時，他也會出現立場逆轉的傾向。

川普周四表示，他預期無需延長目前為期兩周的停火協議即可達成協議，並預測「很快」會有結果，但也保留必要時延長的可能。他還表示，若與伊朗達成協議，可能前往曾主辦首輪談判的巴基斯坦訪問。

除伊朗外，川普也宣布，以色列與黎巴嫩已同意為期10天的停火，這可能有助於緩解區域整體緊張局勢。以色列目前正與伊朗重要盟友真主黨交戰，而伊朗則將黎巴嫩停火與其與美國停戰的條件相互掛鉤。

連接波斯灣與全球市場的荷莫茲海峽控制權仍具爭議，雙方封鎖使通行幾乎停滯。伊朗計劃在戰後仍對通行船隻收費。

CIBC分析師Rebecca Babin指出：「市場一方面消化較為樂觀的消息標題，另一方面也面對現實——每延遲恢復正常，就意味著供應進一步流失、短期基本面更加緊縮。儘管地緣政治出現一些正面進展，但尚未轉化為實際供應流動的改善，目前仍明顯受限。」