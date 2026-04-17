台積電ADR挫跌逾3% 上調展望難敵獲利了結 聯電勁揚逾6%

美國股市四大指數周四（16日）收盤上漲，標普500和那斯達克指數連續第二天創下收盤新高，費城半導體指數連續第七天創新高。市場樂觀認為，中東衝突最糟糕的階段可能已過去，稍早以色列同意與黎巴嫩達成臨時停火，美國總統川普也表示，美國與伊朗可能在周末再次會談。

2026-04-17 07:13