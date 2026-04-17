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台積電ADR挫跌逾3% 上調展望難敵獲利了結 聯電勁揚逾6%
台股ADR周四（16日） 漲跌互見，台積電ADR收盤挫跌3.13 %，報每股363.35 美元，儘管台積電法說會調高今年營收展望，董座魏哲家喊美元業績增逾30%，強調充滿信心，但市場先前已反映樂觀基調，台積電ADR股價挫低，最新價格換算並折合台幣後為每股2,293.03元，較台北交易股票溢價率9.98%。
聯電ADR則大漲超過6%，受在台灣交易的聯電股票16日收盤漲停帶動。此前半導體業界傳出記憶體產能吃緊，聯電接單亞洲客戶，代工SLC、MLC快閃記憶體。
美股標普500、那斯達克和費城半導體指數同日都創新高。道瓊工業指數16日收盤上漲115.00點，漲幅0.24%，報48,578.72點；標普500指數漲18.33點，漲幅0.26%，收7,041.28點；那斯達克指數上漲86.69點，漲幅0.36%，收24,102.70點。
費城半導體指數收盤勁揚90.06點，漲幅0.97%，收9,329.35點。連續第七天創收盤新高。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 435.46 +1.36 450.50 -3.34
中華電 CHT 134.07 +1.19 136.50 0.42
台積電 TSM 2,293.03 -3.13 2,085.00 9.98
聯電 UMC 67.02 +6.73 68.30 -1.87
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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