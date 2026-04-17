美股收盤／標普500、那指續創新高 中東和平曙光點燃樂觀情緒

美國股市四大指數周四（16日）收盤上漲，標普500和那斯達克指數連續第二天創下收盤新高，費城半導體指數連續第七天創新高。市場樂觀認為，中東衝突最糟糕的階段可能已過去，稍早以色列同意與黎巴嫩達成臨時停火，美國總統川普也表示，美國與伊朗可能在周末再次會談。

道瓊工業指數16日收盤上漲115.00點，漲幅0.24%，報48,578.72點；標普500指數漲18.33點，漲幅0.26%，收7,041.28點；那斯達克指數上漲86.69點，漲幅0.36%，收24,102.70點。

費城半導體指數收盤勁揚90.06點，漲幅0.97%，收9,329.35點。連續第七天創收盤新高。

那斯達克指數和標普500指數周四都創下盤中新高。那指連續第12個交易日收高，這是自2009年7月全球金融危機以來的最長一段連漲。

標普500指數11個主要類股中多數上漲，能源和房地產類股領漲，能源股漲幅居前，收漲1.6%，受油價攀升帶動，醫療保健類股表現最弱，收跌0.8%。

不過，川普宣布以色列與黎巴嫩達成10天停火，並對記者表示，伊朗已提出在未來20多年不擁有核武器後，市場交投仍然震盪。當日稍早，彭博新聞援引海灣地區和歐洲官員的話報導，美國大約需要六個月時間才能與伊朗達成協議。

Northlight資產管理公司投資長Chris Zaccarelli表示，「市場在更積極和略顯中性的頭條新聞之間波動」，他並指出在過去一個半月裡，「交易完全圍繞著伊朗戰爭展開」。

Sevens Report創始人Tom Essaye周四表示： 「標普500指數自3月下旬低點以來的快速反彈令人印象深刻，但是否漲得過快過多？」他提到成交量下降。另一方面，LPL金融公司宏觀策略主管Kristian Kerr也關注成交量偏低，指出過去五個交易日標普500成交量均低於年內平均水準，「這代表這次上漲更多由空頭回補和被動倉位調整推動，而非新增資金入場」。

儘管本周對外交進展的期待提振了市場情緒，但一些策略師表示，可能需要更明確的和平訊號才能維持上漲動能。不過，在選擇權市場上，持倉情況和市場動能暗示，近期股市的漲勢仍有進一步推進的空間。

Per Stirling資本管理公司董事Robert Phipps也提到，周四公布的經濟數據好壞參半。美國上周初請失業金人數降幅超過預期，顯示勞動力市場狀況仍較為穩定；但受與伊朗戰爭拖累經濟前景影響，雇主在增加員工人數方面依然謹慎，「戰爭仍是市場最重要的單一驅動因素。此前市場向下的橡皮筋被拉得很緊，現在反彈回來了，也不再那麼偏向下方……接下來市場需要開始依據自身基本面來交易」。

個股方面，百事可樂因上季獲利超出預期，收盤上漲2.3%。

醫療設備製造商雅培下調全年獲利預期後，股價急挫6%，跌至2023年11月以來的最低點。標普500指數當日跌幅最大的個股是券商嘉信理財，該公司公布財報後股價重挫7.6%。

網飛（Netflix）股價在正常交易時段收平，但在公布財報後，盤後交易下跌8%。這家串流媒體業者公布2026年營收預測不變，並宣布聯合創辦人Reed Hastings將於6月離職。

漲幅顯著的個股包括Myseum公司，該公司更名為Myseum.AI後，股價大漲129%，收3.30美元。運動鞋製造商Allbirds周三宣布將業務重心轉向AI。

Voyager TechnologiesN股價上漲8.8%，此前美國航太總署（NASA）簽署了一份合約，委託該公司執行第七次前往國際空間站的民間太空人任務，這也是該公司首次獲選執行此類任務。

台積電ADR股價走低3.13%，儘管該公司周四調高今年營收展望，預期今年以美元計的營收將成長逾30%。