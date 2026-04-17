Mythos強大AI模型登場 美學者：展現對中國晶片管制重要性

新創公司Anthropic近期開發出功能強大的Mythos人工智慧（AI）模型，備受關注，美國智庫「席維拉多政策加速器」（Silverado Policy Accelerator）共同創辦人阿爾佩洛維奇（Dmitri Alperovitch）16日表示，Mythos展現出晶片的重要性，指Mythos至少需要10萬到20萬顆輝達晶片運行來偵測資安漏洞，這等於是中國一年的晶片產能，指管制晶片不但能阻止中國創造這樣的AI模型，還能防止他們有效使用。

Anthropic日前發布新型 AI 模型「Mythos」，具備強大的網路攻擊與漏洞偵測能力，美國聯邦眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on the Chinese Communist Party）16日針對中國竊取美國人工智慧優勢的行動舉行聽證會。

阿爾佩洛維奇表示，如果中國擁有如Mythos般強大的AI模型，勢必會利用它來滲透美國政府，或者商業界的網絡。

阿爾佩洛維奇並指出，Mythos的出現點出晶片的重要性，指在「玻璃翼計畫」（Project Glasswing）之下，Mythos需要至少10萬到20萬顆輝達晶片運行來幫企業系統偵測資安漏洞；阿爾佩洛維奇表示，根據美國商務部長盧特尼克，中國今年所有的晶片生產量預估就是20顆晶片。

阿爾佩洛維奇說，如果中國擁有Mythos模型，必須動用年產量的晶片數量來執行類似「玻璃翼計畫」的項目，這阻礙中國運作其他AI模型，甚至阻止中國訓練新的模型，可見運算力的重要性，指晶片的管制可以阻止中國創造這樣等級的AI模型，也防止他們有效運作使用這些AI模型。