市場樂觀看待中東戰爭 美股收紅標普那指再創新高

亞馬遜本周宣布以115.7億美元收購Globalstar，以強化其新興的衛星業務，同時期望能追趕上馬斯克的星鏈（Starlink）。亞馬遜和SpaceX都在爭奪利潤豐厚的太空網路市場，潛在客戶涵蓋航空公司、郵輪公司、偏遠地區企業以及數十億缺乏可靠寬頻的用戶。這場戰爭誰會占上風？

2026-04-17 06:02