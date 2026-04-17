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川普宣布以色列與黎巴嫩停火10天 美媒：美伊朝達成協議前進一大步

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市場樂觀看待中東戰爭 美股收紅標普那指再創新高

中央社／ 紐約16日綜合外電報導

以色列與黎巴嫩同意暫時停火，美國總統川普（Donald Trump）表示美國與伊朗本週末可能再度會談，市場認為中東戰爭最壞時期已過，美股主要指數今天收紅，標普與那指連續第二天創新高。

道瓊工業指數上漲115.00點或0.24%，收48578.72點。

標普500指數小漲18.33點或0.26%，收在7041.28點。

那斯達克指數上漲86.68點或0.36%，收24102.70點。

費城半導體指數揚升90.06點或0.97%，收9329.35點。

美國 美股 川普

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市場預期美伊達成協議 美股多收紅標普那指創新高

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