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市場樂觀看待中東局勢發展 歐股多收漲
市場預期中東停火很快會讓石油與天然氣運輸船恢復通行荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），緩解擾亂全球經濟的通膨壓力，全球股市今天多半走揚，歐股收盤漲多跌少。
倫敦FTSE 100指數上漲30.41點或0.29%，收報10589.99點。
法蘭克福DAX指數上揚87.77點或0.36%，收在24154.47點。
巴黎CAC 40指數則下跌11.87點或0.14%，收8262.70點。
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