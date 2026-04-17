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川普宣布以色列與黎巴嫩停火10天 美媒：美伊朝達成協議前進一大步

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標普創高 飛越7,000點

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

在科技股強勁漲勢帶動下，美股大盤標普500指數15日首度收在7,000點上方，與那斯達克和費半指數同創收盤新高。美伊談判持續有進展，加上銀行等大型股財報表現亮眼，市場已完全消化先前因中東戰爭引發的跌幅。

標普500指數繼13日收復美伊戰爭以來失土後，15日上漲0.8%，收在7,022.95點，改寫歷史新高；那斯達克綜合指數大漲1.6%，連漲11日，也收在歷史新高24,016.02點。費城半導體指數也在各種利多消息接力激勵下連五日創新高。

白宮表示和伊朗對話富有成效，雖然延長停火的協議仍在未定之天，但市場解讀風險正在下降。美國銀行指出，儘管能源價格高漲，美國消費者支出依然穩健，緩和市場對於停滯性通膨的疑慮。  

Miller Tabak首席市場策略師馬雷說：「投資人很難避免『錯失的恐懼』（FOMO），這強化了過去幾年行之有效的逢低買入策略。」

 股市近來上漲的動能似乎又回到大型科技股，Interactive Brokers資深經濟學家托瑞斯指出，15日的漲勢主要是靠「科技七雄」帶動，但其他類股卻因利率居高不下而仍在掙扎。

美國 費城半導體 美伊戰爭

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