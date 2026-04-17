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美將轉變為原油淨出口國

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國上周幾乎轉為原油淨出口國。由於伊朗戰爭導致中東供應中斷，亞洲和歐洲買家急著尋求替代來源，帶動美國出口量大增。

二戰以來美國未曾出現過石油出口大於進口的現象。據美國政府15日公布的資料，上周原油淨進口量（即進口和出口之差）縮小至每日6.6萬桶，是2001年開始統計此數以來最低水準；同時，出口量增至每日520萬桶，創七個月最高。若以年度計，美國上一次成為原油淨出口國是1943年的事。

Rystad能源公司石油市場副總裁夏哈表示，美國原油出口增加，可見各地買家正向外尋求可用供應來源，而地區間的油價價差多到足以抵銷航運成本。　　

據船舶追蹤服務機構Kpler的資料，上周約有每日240萬桶油（占美國出口量約47%）運往歐洲，約有每日149萬桶、約37%運往亞洲，高於一年前的30%。

與此同時，美國上周進口量減少超過每日100萬桶，降至每日530萬桶。美國目前仍大量進口原油，因國內煉油廠的設計是為了處理比當地生產的原油更重、含硫量更高的原油。

Kpler分析師史密斯指出，美國4月的出口量可能達到每日約520萬桶，就單月而言，出口量正逼近產能極限。美國出口能力上限約每日600萬桶。

中東供應中斷，使上個月布蘭特對西德州的溢價拉大到每桶20.69美元，不僅降低了美國買家的進口意願，也讓美國原油對歐洲和亞洲的煉油廠更具吸引力。

美國 中東 石油

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