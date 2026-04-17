Fed：美國經濟活動已惡化 公布褐皮書 點出能源價格上漲效應

美國聯準會（Fed）最新報告顯示，在伊朗戰爭帶來新不確定性並推升能源成本之際，美國經濟活動已惡化，企業紛紛採取觀望模式。

根據Fed 15日公布的褐皮書調查報告，美國大部分地區經濟活動持續以「輕微至適度」速度成長，與上一次以「溫和」形容經濟活動形成對比。物價整體而言維持溫和上漲，但Fed轄下12個地區能源和燃料價格都大幅上揚，價格壓力逐漸擴散至能源以外領域。

美國大多數地區勞動市場維持穩定，但數個地區臨時工或約聘人力需求增加。褐皮書調查的一些企業表示，人工智慧（AI）帶動生產力上升，已開啟延後或減少僱用人力可能性，但大多數地區回報AI尚未大幅影響整體人力配置水準。

Fed說：「中東衝突被視為不確定性主要來源，導致聘僱、定價和資本投資決策複雜化，許多業者採取觀望態度。」

儘管歷經一連串經濟震撼，美國消費者支出仍充滿韌性，讓決策官員和分析師感到驚訝，但最新褐皮書顯示這種韌性逐漸減弱。許多地區回報消費者財務承壓的跡象日益增加，價格敏感度上升，食物銀行及其他社福機構需求也持續上揚。

BMO資本市場公司資深經濟學家瓜提里（Sal Guatieri）表示，最新褐皮書報告散發出停滯性通膨氣息。Evercore ISI資深經濟學家卡西拉吉（Marco Casiraghi）則說：「這場衝突讓企業變得更謹慎，如果這種不確定性揮之不去，投資和聘僱延後將轉化為力量更強的經濟成長拖油瓶。」

這份報告由4月6日前蒐集的資料編製而成，凸顯伊朗封鎖荷莫茲海峽以來持續動盪的經濟氣氛。Fed下一場決策會議時間是4月28至29日，市場預期決策官員屆時也會採取「觀望」態度，維持利率在目前3.5%至3.75%區間。

今年有貨幣政策決策投票權的克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）15日表示，她的基準預期是利率將按兵不動很長一段時間。聖路易聯準銀行總裁穆薩林（Alberto Musalem）也表示，高油價可能導致核心通膨維持在逼近3%，Fed可能需要維持利率不變一段時間。